Uwe Rösler i lång intervju om MFF:s förberedelser inför Chelsea: "Kroppen måste vara kapabel att hantera högintensitetsfotboll"

Det är snart två veckor till Malmö FF:s första match mot Chelsea i Europa League. Det innebär att laget redan har kommit halvvägs i förberedelserna, sett till när de satte igång försäsongen. Veckorna inför matchen delades in i två delar. Den första delen är avklarad, och den andra inleds i dag när MFF åker på träningsläger i Spanien.



Tränaren Uwe Röslers senaste veckor har kretsat mycket kring två olika tankar. En del tid har gått åt att tänka på Håkan Jeppsson, MFF:s förre ordförande som gick bort i december.



- Jag tänker fortfarande mycket på Håkan. Jag vet inte varför det inte försvinner från mina tankar. Det är ovanligt eftersom jag inte kände personen så länge.



De andra tankarna har handlat om hur MFF skulle klara av den första fasen inför Chelseamötet.



- Jag var nyfiken på hur laget skulle reagera på träningsschemat och i vilken form de skulle komma tillbaka i.



- Hur skulle vi gå igenom de två första veckorna innan vi åker till träningslägret? Det var frågan jag hade i tankarna hela tiden. Är det för mycket, är det för lite? Hur vi kan dosera träningen, vissa spelare som vi kan ta bort (temporärt från träningar), vissa spelare som vi kan ge mer träning.



Flera MFF-spelare har pratat om att det har varit bland de fysiskt mest krävande veckorna som de har varit med om. Även när Rösler anställdes i somras blev det en ökning, men det har varit ännu mer nu.



- Man kan inte jämföra de tre veckorna i somras med de första två och en halv veckorna som vi har gjort nu. Det går inte. Det går inte att jämföra doseringen.



Var det mycket högre nu?

- Mycket högre. Mycket högre. Jag har aldrig haft så mycket tid på planen utan boll. Mängden tid i gymmet, skadeförebyggande träning, ”power work”. Vi har aldrig tidigare haft en och en halv timme skadeförebyggande träning, och 45 minuter ”power training”. Gruppen har aldrig haft det tidigare.



- Jag jämfört alltid siffror. Siffrorna under vår första vecka i år, jämfört med siffrorna som var första veckan jag kom hit... Det är mycket högre när det gäller antal kilometer, högintensitet, acceleration, deacceleration. Mycket högre.



- Och jag är glad över hur första fasen blev. Den var bra och solid.



Planeringen sattes med hjälp av fystränaren Ben Rosen och med input från bland annat det medicinska teamet.



- När man bara har drygt fyra veckor på sig så kan man ändå inte ta genvägar och gå från noll till tre. Du måste gå från noll till ett till två till tre.



- För kroppen måste vara kapabel att hantera högintensitetsfotboll. När du går för tidigt till högintensitetsfotboll och inte har grunden, vad händer då? Då får vi 50 procent fler skador.



Från och med i dag så påbörjas den andra fasen, där det blir klart mer fotbollsspecifika delar. Rösler pratar bland annat om hur mycket enklare det kommer att bli att ha taktiska genomgångar på fotbollsplaner i Spanien jämfört med i Sverige. I Sverige är det minusgrader, och man vill då inte att spelarna ska stå stilla för mycket för att riskera skador.



Träningsmatcherna i Marbella i Spanien blir två matcher mot Krasnodar och en mot Dynamo Kiev.



- Alla spelare åker till Marbella för att få spela minst en hel match. Vissa kommer spela 180 minuter. Andra 90 minuter plus 30 minuter.



- Men hur kan vi nu bli skarpare, få mer tävlingsinriktat "mindset", utan att spela tävlingsmatcher? Det är det vi ska simulera mot Dynamo Kiev och Krasnodar. Det är ingen ligamatch, det är ingen Europacupmatch, det är träningsmatcher, men det är träningsmatcher som vi tar väldigt seriöst.



- Jag hoppas att de här matcherna blir fysiska. Jag hoppas verkligen det. Att vi kan komma nära en nivå där vi kan orsaka dem problem. Blir det tillräckligt (som förberedelse till Chelsea)? Jag vet inte, men jag tror att spänningen, adrenalinet, vår publik, hela uppbyggnaden till Chelseamatchen, mängden matcher som Chelsea måste spela innan matchen mot oss. Jag hoppas allt det resulterar i att vi, den kvällen om två veckor, är i en position där vi kan orsaka Chelsea problem.



En annan del den här försäsongen, förutom att komma upp i bra fysisk nivå och träna taktiska delar, är att försöka hålla igång alla spelare och få alla att vara nöjda, även de som kanske inte får spela mot just Chelsea. En del av Röslers arbete kommer vara att få spelarna att inte läsa in för mycket i laguttagningar, eller tro att en bänkplats i de inledande matcherna betyder att den spelaren inte är lika viktig för hela 2019.



- Vi måste ha en stark trupp. Vår trupp är inte gjord för 30 ligamatcher. Vår trupp är gjord för plus 50 matcher. Det måste vara förväntningarna och viljan hos oss och hos klubben.



- Ju fler matcher vi har, desto gladare blir den här truppen.



- Laget som börjar säsongen kommer aldrig att vara det laget som avslutar säsongen, och kommer heller aldrig att vara laget som startar i mitten av säsongen. Det är en permanent förändring i dynamik. Skador, avstängningar, sämre prestationer, nya spelare, spelare som lämnar. Det är en dynamik som våra spelare måste förstå. Jag har inte pratat mycket om det än (med spelarna), men det kommer på träningslägret. Att få spelarna att inte läsa in för mycket.



Rösler har flera gånger tidigare pratat om att han väljer formation efter bästa spelarna tillgängliga, men säger också att MFF det här året går in med funderingar kring tre stycken olika formationer. 3-5-2 har fungerar så pass bra att den lär vara grundformationen. Rösler funderade annars på 4-4-2 i början av sin MFF-tid.



- Vi vann (en träningsmatch i somras) mot Molde med 2-0 och jag var ändå inte nöjd. Jag funderade, analyserade laget, tittade tillbaka på vad jag gjorde i Fleetwood och i Wigan, med trebackslinje. Vi hade allt här, förutom på vänster vingback. Då steppade Sören (Rieks) upp där. Då hade vi allt.



- Jag gillar trebackslinje, måste jag säga. Ju mer jag tänker på det, ju mer gillar jag det, men jag har tidigare spelat med 4-4-2 diamant, en rak 4-4-2, 4-2-3-1...



Dessutom kan det finnas ett par andra alternativ förutom 3-5-2. En alternativ formation som nämns där är 3-4-3, för att kunna få ut ännu mer av presspelet. Dessutom funderar MFF på hur laget ska formeras när de jagar mål i slutet av matcherna, exempelvis genom att byta ut en av mittbackarna.



Förutom det pratar Rösler om att han tog över ett MFF som var ett bollinnehavslag, men där han ibland vill hitta en annan rytm när det gäller att spela snabbt framåt och när bollen ska behållas med tålamod. Han vet också att saker måste bli ännu bättre under 2019, trots succéhösten.



- Motståndarna kommer alltid att försöka hitta sätt att stoppa oss, så vi måste hitta sätt att gå vidare. På den taktiska sidan, på den fysiska sidan. Min förhoppning i år är att vi kan vara mer robusta och lite mer vältränade. Det kommer ge bättre resultat. Om vi kan överraska lite mer, då kan det också ge bättre resultat, men man ska inte glömma vad som var bra från början. Om man siktar på att bli fem-tio procent bättre, då kan man inte tappa något i de övriga 90 procenten. Det är det knepiga. Såhär långt är jag väldigt nöjd, säger han och knackar några gånger i bordet.

Intervjun kommer i slutet in på förändringarna i ledarstaben den här vintern. Rob Kelly är redan på plats och Rösler har tidigare sagt att Kelly tar Olof Perssons arbetsuppgifter, som bland annat inkluderar fasta situationer och att ha mer fokus på defensiva delar. Dessutom lär en ny analytiker ansluta under lägret, enligt Rösler, som ersättare för Jens Fjellström.



Rösler får frågan kring att både Persson och Fjellström har lämnat Malmö FF i vinter, trots att bägge hade tid kvar på kontraktet.



- Först och främst är det väldigt ovanligt att en ny tränare kommer in ensam. Det är väldigt ovanligt, säger han om hur han själv tänkte kring ledarstaben i somras.



- Jag kom hit och var öppen mot alla, men jag var tvungen att välja vilka som jag ville ha kvar i staben. Vilka jag ville ha som de två assisterande tränarna. Som jag har sagt tidigare: jag har två assisterande tränare. Jag har inte en assisterande tränare och en hjälptränare, utan två assisterande. Det har inte ändrats i år jämfört med förra året. Vi hade tre assisterande tränare då, men Jens gjorde automatiskt mer av analysdelen.



- Jag frågade mina assisterande tränare om de kunde jobba med särskilda delar, som var mest fördelaktigt för laget och för att producera resultat. Det var därför jag bara hade två assisterande tränare på planen, för jag vill också vara med och coacha. Jag gillar att vara "hands on".



Rösler lägger till att MFF även 2019 kommer att dela upp laget till olika tränare på träningsplanen. Rob Kelly ska ta hand om försvararna, och Rösler och Andreas Georgson växlar mellan mittfältarna och anfallarna.



- Men att ha mig själv och tre assisterande, det hade varit för många på träningsplanen. Analysdelen la jag mycket fokus på i höstas, särskilt eftersom vi spelade så många matcher och särskilt när jag kom hit och inte visste så mycket om motståndarna. Jag behövde mycket information och Jens var fullständigt briljant där. Det finns inga, och jag tror även Jens och Olof gjorde det tydligt i sina uttalanden, indikationer om att det var något problem. Vi satte upp det här sättet att jobba på och det sättet var framgångsrikt. Väldigt framgångsrikt.



- För mig var det väldigt överraskande att båda, av olika anledningar, valde att lämna.