Vändning i Danmark - Høgmo bekräftar: "Inga planer på att lämna Häcken"

Allsvenskan

Per Mathias Høgmo ledde i fjol BK Häcken till SM-guld.

Under torsdagen gick danska Herning Folkeblad ut med att Midtjylland får sin önsketränare, Per Mathias Høgmo, då parterna kommit överens.

Nu vänder tidningen och uppger att Thomas Thomasberg tar över klubben.

- Jag har inga planer på att lämna Häcken, säger Høgmo till Fotbollskanalen.