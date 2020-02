Vändningen - AIK och Silva överens om framtiden: "Situationen är fullt utredd"

Stefan Silva är tillbaka i AIK. Det blev bara sex månader i turkiska Fatih Karagümrük och inte tolv som var tanken från början. Redan i november bröts nämligen avtalet parterna emellan på grund av att Silva inte fått någon lön av klubben och sedan dess har Silva åter varit i AIK:s organisation.

Sportchefen Björn Wesström berättade om det ovanliga läget med Silva tidigare i år, och förklarade då att spelaren inte uppbar någon ersättning från AIK heller då de inte har någon ekonomisk uppgörelse. Wesström sa också att de nu ska utvärdera läget och komma fram till om han ska spela i AIK i år eller inte.

- Han har hamnat i en väldigt märklig situation där han inte fick någon lön i den klubb som han blev utlånad till. Då bröt de avtalet som de hade med honom, så han står utan avtal men tillhör formellt oss.

- Han är en fri spelare men tillhör AIK.

Stefan Silva själv, som även bekräftat för Aftonbladet att han inte fått någon lön sedan återkomsten, sa sig efter måndagens träning inte veta mycket vad som hände.

- Jag är en AIK-spelare, jag är här och jag tränar för att komma i bra form. Det som händer har jag inte så stor koll på själv faktiskt.

Har du varit med om det tidigare?

- Jag var ju i Turkiet nu och där trillar inte lönen in på kontot varje månad.

Ja, vad hände i Turkiet?

- Det var lite blandat, strul med löner, det var en massa. Jag har inte så mycket att säga om det egentligen faktiskt. Det var en erfarenhet.

- Jag vet inte exakt vad det berodde på, men det var struligt.

Efter att Fotbollskanalen först publicerat en artikel gällande Silvas situation hörde dock spelaren av sig och förklarade att han nu fått information om att allt är löst.

”Den situation som uppstod när avtalet i Turkiet bröts är nu fullt ut utredd och ordnad med AIK, vi är överens om framtiden, mer än så kommer jag inte kommentera situationen”, skriver Silva i ett sms.

I ett mejl skrev han även att han numera får lön av klubben.

Sportchefen Björn Wesström till Fotbollskanalen:

- Det som hände i Turkiet var väldigt speciellt, vi var överens med en klubb om en låneperiod och sedan avbröts den. Då är det inte per automatik så att det gamla avtalet kickar in, så funkar det inte. Då handlar det om att hitta en lösning på den perioden som han inte har någon överenskommelse för, det vill säga vårsäsongen, säger han till Fotbollskanalen.

- AIK-spelare har han varit hela tiden, däremot har vi inte varit överens om villkoren för den period då han skulle varit utlånad.

Men det är ni nu?

- Vi är överens om de villkoren som gäller när han är i AIK.

Så tanken är att han ska spela i AIK 2020?

- Så länge han inte är såld eller utlånad i det här fönstret, det är fortfarande en möjlighet.

Tränare Rikard Norling sa under söndagen till Fotbollskanalen att Silva kan bli en viktig pusselbit i det nya spelsätt som nu ska implementeras.

- Stefan Silva är nog den en av de spelare som spelsättet passar bäst av alla. Sedan ska han få det att hålla ihop också. Får han det så är jag gladast av alla, sa Norling till Fotbollskanalen under söndagen.

Silva själv har också fått intrycket av att han skulle kunna göra nytta.

- Det har känts bra under tiden jag varit här. Jag vet om att AIK som klubb tror på mig. Sedan har det kanske varit så att ledarna tyckt att just mina egenskaper inte har passat så bra in i det spelsystemet vi har haft tidigare. Jag har alltid vetat om att de tyckt att jag är en duktig fotbollsspelare. Sedan vet jag om att jag har haft lite problem med skador och så. Det har varit lite på grund av det också.