Vändningen - anfallare ansluter till HIF omedelbart: "Väskorna har varit packade i ett par veckor"

Foto: Helsingborgs IF.

För en månad sedan meddelade Helsingborgs IF att man knyter till sig Anthony van den Hurk, som var lagkapten i MVV Maastricht i nederländska andraligan. När övergången presenterades skulle den 27-årige anfallaren ansluta den 1 juli.

Nu kommer vändningen.

HIF meddelar på sin hemsida att van den Hurk kommer till klubben redan nu och avtalet sträcker sig till över 2022.

Han själv är dock inte förvånad över att det blev en omedelbar flytt.

- Jag kan inte vara gladare än jag är. Jag förväntade mig att detta skulle ske tidigare men är glad över att det äntligen är klart. Mina väskor har varit packade i ett par veckor men under tiden klubbarna förhandlat har jag fortsatt gjort allt jag kan för MVV Maastricht. Jag såg träningsmatcherna mot IFK Göteborg och IF Elfsborg online och jag följde träningslägret på sociala medier. Nu ser jag framemot att ansluta till laget och börja träna, säger nyförvärvet som börjar träna med resten av laget under nästa vecka, säger han i en kommentar.

Allting ska dock inte ha varit frid och fröjd i samband med van den Hurks övergång till Helsingborgs IF. I onsdags uppgav Allt om HIF och den nederländska De Limburger att anfallaren stämts på en halv miljon av sin tidigare agentfirma i samband med övergången.