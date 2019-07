Vann mot Blåvitt i premiären - nu vill AFC skrälla på nytt: “Viktigt att vi inte hamnar efter”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AFC Eskilstuna tampas i botten av allsvenskan. Under våren hade laget stora problem att ta poäng, men efter sommaruppehållet har poängskörden varit bättre.

På tre matcher har Eskilstunalaget tagit en seger, senast mot Kalmar, och dessutom kryssat mot Sundsvall och Djurgården.

Under söndagen reser AFC till västkusten för möte med IFK Göteborg, som man slog i den allsvenska premiären i våras.

- Vi mötte de i första matchen och vann med 3-1 i en jämn match där vi hade marginalerna på vår sida. Nu är det ett annat Göteborg som gått bra och fått självförtroende. De är många av deras spelare som har växt och klarat sig bra. Det blir en tuff match och vi möter ett topplag, säger AFC-tränaren Nemanja Miljanovic till Fotbollskanalen.

AFC fina form på senare tid hoppas Miljanovic ska hjälpa laget till ett bra resultat mot Blåvitt.

- Vi stod upp bra mot Djurgården som är ett av de bättre lagen i allsvenskan. Dessutom fick vi ett bra resultat mot Sundsvall och mot Kalmar lyckades vi vinna. Vi hoppas att vi fortsätter på samma väg. Det är viktigt att vi fortsätter att hänga på de andra lagen som är med i bottenstriden. Det är viktigt att vi inte hamnar efter där, säger ban.

Hur viktig var segern mot Kalmar för självförtroendet?

- Den var viktig. Nu har vi fått lite stolpe in. Vi har haft ett antal bra matcher innan där vi spelat bra men inte fått med oss poängen. Nu hoppas jag att vi växt in i allsvenskan bättre. Många av våra spelare har inte erfarenhet från allsvenskan innan och nu hoppas vi att de är inne i den allsvenska kostymen och att vi kan göra bättre ifrån oss och att vi kan göra bättre ifrån oss under andra halvan av säsongen.

Hur ska ni lyckas återupprepa segern från i våras?

- Det gäller att fortsätta på det vi gjort de senaste matcherna. Vi måste jobba stenhårt för varandra, ha disciplin och ha koncentration. Vi måste försvara med hela laget och i sista matchen lyckades vi ta vara på våra chanser och straffar Kalmar på deras misstag. Det var kanske lite billiga mål, men det krävs ibland.

Du ser söndagens möte mellan IFK Göteborg och AFC Eskilstuna på C More Live 3 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.