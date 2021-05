Varbergs oväntade poängspelare: "Måste ha ett supermålsnitt"

Varbergs Bois tippades i fjol ramla ur allsvenskan, men överraskade och slutade på elfte plats som nykomling i svensk fotbolls finrum. I år är det samma visa och hittills har Hallandslaget samlat ihop fyra poäng på fyra matcher. Varberg kryssade mot Mjällby i premiären, föll sedan mot Elfsborg och Djurgården och vann senast mot Östersunds FK efter ett sent mål.

Varberg tappade inför i år två stora poängspelare i Astrit Selmani och Gustaf Norlin och därmed toppar i dagsläget inte en offensiv spelare lagets poängliga, i stället mittbacken Oliver Stanisic, 27. Han återvände till Bois från Örgryte IS inför den här säsongen.

Stanisic nätade nyligen mot Djurgården och nickade i helgen in avgörandet mot Östersund.

- Om man tittar på matchen och hur den såg ut tycker jag att det var konstigt att det fortfarande stod 1-1. Vi spelade så pass bra och hade så pass många lägen att det borde ha stått 2-1 eller 3-1 när jag kom in. Jag blev inbytt som mittfältare och vi hade så pass stort tryck på dem, så jag ville därmed vara med inne i boxen, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Då smög jag upp och placerade in den med huvudet efter att Mörfelt (Albin) smekt in bollen. Det var extremt skönt. Det kändes som vi inte kunde göra ett till mål med tanke på hur mycket vi missade och hur mycket Keita (Aly) räddade, så det var en extrem lättnad att få dit den så pass sent, vilket gjorde att vi kunde säkra våra tre första poäng.

Stanisic har hittills hoppat in i två matcher och startat i en i seriespelet. Trots det har han redan gjort fler mål (två stycken) än vad han gjort tidigare under en säsong på seniornivå.

- Jag måste ha ett supermålsnitt om man ser till spelade minuter och mål, så det är kul. Jag har alltid haft som individuellt mål att göra fler poäng och bidra mer, och det har jag som mål i år också, även om jag tagit ett kliv upp i seriesystemet. Jag har som mål att producera mer poäng framåt och ofta på fasta situationer, men nu fick det även bli ett spelmål. Det är kul.

Stanisic är en av flera långa spelare i Varberg i år. Hallandslaget är farligt på fasta situationer, och mittbacken anser att Djurgården tog det i beaktning när lagen möttes i den tredje omgången.

- Vi hade en snittlängd på runt 1,88 meter i den matchen, så det är klart att motståndaren kanske kommer ta det i beaktning även framöver. Vi vill dock spela på olika sätt. Det ska vara svårt att möta oss och varje match lever sitt eget liv oavsett om det är fysiska dueller eller något annat, säger han.

Är det någon spelare som ni siktar oftare på vid fasta situationer?

- Vi är en hel del långa, så man siktar nog inte på någon specifik. Chansen att någon vinner en duell är betydligt större än i lagen som jag har varit i tidigare. Det spelar ingen roll vem som knoppar in den, bara det blir mål. Om det är den längsta eller kortaste på planen kvittar, men det är klart att det går att använda Simovics (Robin) längd i bland annat speluppbyggnaden.

Varberg har ett tufft spelschema framöver och ställs härnäst mot Malmö FF borta på söndag innan det blir spel mot Hammarby hemma, Norrköping hemma och Häcken borta före EM-uppehållet.

- Det är otroligt tufft, men samtidigt var det ingen som trodde på Varberg förra året. Man skrällde fram många poäng och gjorde en supersäsong. Det är samma sak i år. Vi är underdogs och trivs som grupp i det. Vi gillar att motbevisa experter och andra som har mycket att tycka till om. Det är inga konstigheter. På pappret är det lag som borde köra över oss, men vi ska göra allt för att ta med oss hem någonting, säger han.

Hur mycket drivs ni av att motbevisa tipsen?

- Jag tror att det är en stor drivkraft i laget. Vi spelar ju varje match utan press. Vi spelar för att bevisa våra kvaliteter och att vi som lag är väldigt tuffa, att man inte ska räkna ut oss alls. Någonstans har vi även visat det i matcherna som vi spelat. Även om vi förlorat mot Elfsborg och Djurgården har vi gett dem en jäkla kamp. Vi har snarare bjudit på enkla mål än att de gjort briljanta saker. Jag tycker att vi har stått upp bra i alla matcher och jag ser fram emot att möta tufft motstånd fram till EM-uppehållet. Vi vill motbevisa och kriga hem de poäng som går.