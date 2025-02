Värnamos ordförande: "Väldigt glada för Pawels skull"

Degerfors IF

Under fredagen kom beskedet: Pawel Cibicki stängs av i ytterligare sex veckor, från och med den 1 april till och med den 12 maj, efter den otillåtna träningen med IFK Värnamo den 14 januari.

Cibicki tränade med Värnamo innan hans avstängning för matchfixning hade löpt ut, vilket alltså inte var tillåtet. Avstängningen löpte ut den 2 februari.

Spelaren själv trodde att han fick träna en månad innan avstängningen löpt ut, vilket han också meddelade Värnamo. Detta eftersom liknande regler gäller för dopingavstängda idrottare i Sverige.

Men Värnamo utredde aldrig på egen hand om Cibicki verkligen fick träna med föreningen.

Det var först när medier uppmärksammade Värnamo på att Cibicki inte fick träna med laget som de tog bort honom från vidare träning.

I samband med att Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd meddelade Cibickis straff delade nämnden även ut 50 000 kronor i böter till Värnamo.

"Disciplinnämnden anser att IFK Värnamo genom sitt agerande, att tillåta en spelare avstängd enligt matchfixningsreglementet delta i träning med föreningens seniorlag, har uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas. Föreningen har inte självständigt undersökt spelarens uppgifter om att han fick träna, något som mycket enkelt hade kunnat redas ut", skriver nämnden i sitt beslut.

Vidare står det:

"IFK Värnamo spelar i allsvenskan med hög medial uppmärksamhet kring laget. Det är en försvårande omständighet att man bjudit in en spelare att träna som är avstängd under matchfixningsreglementet, vilket utgör ett av idrottens strängaste reglementen. Föreningen har samarbetat under utredningen och överträdelsen har endast skett en gång vilket får anses vara förmildrande omständigheter. Mot bakgrund av förseelsens art och föreningens serietillhörighet bestäms bötesbeloppet till 50 000 kr."

När Fotbollskanalen får tag på IFK Värnamos ordförande Fredrik Lingeskog säger han:

- Vi är väldigt glada för Pawels skull att det inte blev så strängt straff som man pratat om. Jätteskönt att det kommit en dom.

Det rapporterades först att Cibicki riskerade ytterligare fyra års avstängning, men så blir alltså inte fallet.

Angående bötesbeloppet på 50 000 kronor säger Lingeskog:

- Jag vet inte vad jag ska säga om det. Klart det är mycket pengar för oss, men vi är glada för Pawels skull.

Har ni några planer på att överklaga domen till Riksidrottsnämnden?

- Nej, inte just nu, mig veterligen.

Disciplinnämnden delar i beslutet ut kritik till IFK Värnamo för att föreningen inte säkerställde att Cibicki fick träna med laget.

- Vi får ta till oss den kritiken. Jag som ordförande är ytterst ansvarig och vi får ta på oss det och givetvis säkerställa att det inte sker igen, säger Lingeskog.

Hur ser du på att det här tilläts hända?

- Det är beklagligt, men tyvärr går det inte att ändra på.

Värnamo skriver på sin hemsida: "Vi är en förening som är måna om att sätta människan först och vi är tacksamma för att det genom detta beslut även genomsyrar fotbollen i stort. Vi begick alla allt för enkla misstag då vi inte fullt ut kontrollerade faktum i avstängningen innan han gick in i träning."