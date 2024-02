Vecchia och Botheim återförenas i MFF: "Här för att göra mål - inte få streams på Spotify"

I början av 2021 var Stefano Vecchia lagkamrat med Erik Botheim, innan den sistnämnde lämnade Rosenborg. Nu kommer de två offensiva stjärnorna dela omklädningsrum igen. Botheim skrev på ett fyraårsavtal med Malmö FF under onsdagen.

- En bra värvning. En bra spelare. Jag hade bara några månader ihop med honom i Rosenborg. Han gick till Bodö/Glimt, säger Vecchia och fortsätter:

- Men en fin spelare. En duktig kombinationsspelare. Det är kul om han kommer.

Vecchia förklarar att Botheim gjorde sig ett starkt namn i Norge genom att spotta in mål i Bodö/Glimt under 2021.

- Han gjorde en jättebra säsong och sen drog han utomlands (till Krasnodar).

Hur är han som lagkamrat?

- En fin person. Skön. Rolig och avslappnad.

Ja, Botheim kan bjuda på sig själv. Forwarden, som hämtas in från Serie A-klubben Salernitana, har exempelvis släppt en raplåt med kompisen och Manchester City-stjärnan Erling Braut Haaland. 2016 spelade de, under namnet Flow Kingz in låten ”Kygo Jo”.

- Det är ju en usel text och en usel låt. Men det var det bästa vi kunde få till, har Botheim tidigare sagt med ett skratt till Adresseavisen.

När Botheim var lagkamrat med Vecchia, som har en artistkarriär vid sidan av sitt fotbollsspelande, i Rosenborg pratade han med svensken om att de borde göra en låt ihop.

Bildar ni den där duon nu, Stefano?

- Haha! Det tvivlar jag på. Jag tror att han är här för att smälla in några mål. Inte få så många streams på Spotify.

Vecchia fyller i:

- Jag hade blivit glad om han gjorde något. Men jag tror inte han drar till Malmö för att slå igenom musikaliskt, säger han och garvar.

MFF-målvakten Ricardo Friedrich som spelade i norska ligan samtidigt som Botheim tror också att det är ett vasst nyförvärv klubben gjort.

- Han är en bra spelare med fina kvaliteter, säger Friedrich.