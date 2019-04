Vibe med i Blåvitts trupp - men är inte spelklar: "Jobbar på det"

IFK Göteborg presenterade tidigare i veckan ettt nyförvärv, Lasse Vibe. Dansken firade framgångar i klubben mellan sommaren 2013 och sommaren 2015. Därefter lämnade han för Brentford.

När värvningen presenterades hoppades klubben på att anfallaren skulle hinna bli spelklar till söndagens match mot Elfsborg. Men än är han ett frågetecken. När Blåvitt presenterade sin bruttotrupp hade tränaren Poya Asbaghi tagit ut 19 spelare eftersom Vibe ännu inte är spelklar.

"Allt pappersarbete inte är klart kring veckans heta nyförvärv Lasse Vibe". skriver Blåvitt på sin hemsida.

Klubbdirektören Max Markusson hoppas dock att anfallaren ska hinna bli spelklar.

- Vi jobbar på det och hoppas ha allt klart till avspark, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.

Blåvitts trupp: Giannis Anestis, Tom Amos, André Calisir, Kristopher Da Graca, August Erlingmark, Rasmus Wikström, Carl Starfelt, Victor Wernersson, Sebastian Ohlsson, Junes Barny, Nzuzi Toko, Amin Affane, Patrik Karlsson Lagemyr, Benjamin Nygren, Robin Söder, Giorgij Charaisjvili, Emil Holm, Alhassan Yusuf, Lasse Vibe.

Mötet mellan Elfsborg och IFK Göteborg sänds på C More Fotboll och cmore.se under söndagen. Sändningen startar 14.30. Matchstart 15.00.