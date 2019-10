Viktig MFF-match – då kan Bonke Innocent starta igen: "Stor skillnad på mig 2017 och 2019"

Det är något med Bonke Innocent och matcher mot IFK Göteborg. Våren 2018 var han utanför truppen i förlusten mot IFK Göteborg, men han fick sin första riktiga chans i MFF matchen efter.

Den chansen höll han i stora delar kvar fram till näst sista omgången 2018, när han byttes ut innan halvtid mot IFK Göteborg borta. Drygt ett halvår senare fick han plötsligt starta mot Blåvitt, trots noll minuter under de inledande åtta omgångarna, och valdes till matchens spelare.

I dag är det match för MFF mot IFK Göteborg igen, och MFF saknar definitivt Anders Christiansen och kanske Oscar Lewicki på centralt mittfält. Dags för ny start?

- Det finns kanske en chans, men jag vet inte riktigt. Vi fick inte startelvan i dag så ingen vet vem som startar än, sa Innocent till Fotbollskanalen på lördagen.

För andra året i rad har Innocents säsong varit hackig. Han startade sju raka matcher i våras och somras, men har efter det bara startat fem matcher och gjort två inhopp på 21 matcher. Flera gånger har han inte ens suttit på bänken. Det gick bland annat fyra veckor mellan hans näst senaste match, mot Bnei Yehuda, och hans senaste match, mot Helsingborgs IF.

- Man vill spela. Man vill inte spela tio matcher och sedan vara borta fem-sex matcher, men ibland är det inget man kan göra åt det.

- Men jag försöker bara vara så redo som jag kan vara, varje gång.

Du har varit här i drygt två år nu. Ser du skillnad på spelaren du var 2017 och spelaren du är 2019?

- Ja, det är stor skillnad på mig.

- Ibland är det så. Det tar tid innan man är inne i ett nytt lag och inte får chansen att starta. Det är svårt mentalt. Det är inget man kan göra, mer än att tro på sig själv, träna, och vara redo.

Än så länge har också Innocent, som värvades med ryktet om att vara en hård bollvinnare, lyckats hålla sig på rätt sida regelverket med sina tacklingar. Han har fem varningar på 37 matcher, men de varningarna inkluderar när han stoppat kontringar med sina armar, en feltajmad stående tackling, och gruff.

Han har också passat bra in i Uwe Röslers mer energiska fotboll. Kanske bättre än i Magnus Pehrssons fotboll?

- Jag tycker att jag passar alla spelstilar. För mig handlar det om att få en chans att spela och sedan anpassar jag mig till varje tränares spelstil. Man kommer ha många tränare i sin karriär, men man vill alltid spela i laget.

MFF möter i dag IFK Göteborg, en match som börjar 17.30 och sänds via C More.