Vilhelmsson om Stahres lovord: "Det är kul att höra"

Oscar Vilhelmsson, 18, gjorde allsvensk debut redan 2020, då som 16-åring. I fjol tog den unga anfallaren, som ses som ett av Blåvitts absolut största framtidshopp, en ordinarie plats i Mikael Stahres startuppställning och stod för två mål och en assist på 14 allsvenska matcher.

Under måndagen fick IFK Göteborg se sig besegrat i årets första träningsmatch när man gästade danska FC Nordsjälland. Tre danska mål under matchens första 25 minuter gjorde att Blåvitt inte kunde komma i kapp, och mötet slutade med en 3-0-förlust. En tung premiär, men efter matchen hyllade tränare Stahre en viss anfallstalang, som fick ett kortare inhopp.

- Oscar Vilhelmsson har varit sjuk, hans sista 20 minuter här tycker jag lovar extremt gott. Jag tycker även att Kevin gör det bra i andra. Jag är positiv, även om vi förlorade den här eftermiddagen, sa Stahre till Fotbollskanalen.

När Vilhelmsson får höra om berömmet så svarar han kort:

- Det är kul att höra. Jag hoppas på en bra säsong med mycket speltid, säger 18-åringen och berättar om inhoppet:

- Det var okej. Jag har precis varit sjuk och lite småskadad. Det var bestämt sedan tidigare att jag skulle spela ungefär en kvart.

Oscar Vilhelmsson lägger ingen större vikt vid slutresultatet.

- Försäsongen är ju som den är, så man kan inte lägga någon större värdering i det. Det är bara att fortsätta kämpa vidare.

Har du kunnat bygga upp dig under försäsongen, trots sjukdomstiden?

Ja, under försäsongen har jag blivit större och starkare, mest fysiskt. Sedan kommer väl fotbollen ännu mer under de veckorna som är kvar.

Vilhelmsson berättar om sina personliga målsättningar för säsongen som stundar.

- Mycket speltid, göra många mål i allsvenskan och ta med Blåvitt i toppen. För lagets skull vill man alltid komma så högt upp som man kan och komma så långt som möjligt i cupen. Det är väl så det ska vara.

En redan stark blåvit anfallsbesättning har under vintern förstärkts med 22-årige Erik Sorga, och sedan tidigare finns redan Marcus Berg och Kevin Yakob.

Räds du konkurrensen?

- Det är väl ingen fara. Det är bara att lära sig av dem, som jag har sagt tidigare, svarar Vilhelmsson kyligt.

IFK Göteborg flyger i morgon, onsdag, kväll till Spanien och Marbella för ett tio dagar långt träningsläger. Där väntar även två matcher, mot Hammarby och Lokomotiv Moskva.