Ville ställa domaren till svars – Burchnalls utbrott i matchdelegatens rapport: "Han var förbannad"

Östersunds FK föll under måndagen med 2-1 mot Djurgården på Jämtkraft Arena i allsvenskan. Efter Djurgårdens kvitteringsmål strax före halvtid blev ÖFK-tränaren Ian Burchnall vansinnig. Tränaren rusade upp från bänken och blev i slutändan uppvisad på läktaren. Burchnall slog, på vägen ner i spelargången, iväg en mikrofon som stod utanför spelargången och en vadderad del av mikrofonen träffade en fotograf.

Fotbollskanalen har även uppgifter om att Burchnall dessförinnan uppträdde aggressivt mot huvuddomaren Glenn Nyberg och att han skrek att han efter matchen ville ställa domaren till svars, något Svenska Fotbollförbundets matchdelegat Lars Wilhelmson bekräftar att han kommer att ta med i sin rapport från matchen.

- Ja, bekräftar Wilhelmson utan att vilja gå in exakt på vad Burchnall skrek till domaren.

- Han var väldigt upprörd, irriterad och förbannad, fortsätter han.

Wilhelmson kommer även att rapportera om när Burchnall slog till mikrofonen som träffade en fotograf och även var nära att träffa en annan person vid spelargången.

- Det är dels att han slog till mikrofonen som lätt touchade en fotograf, vilket hade kunnat ställa till det, men även att den var nära att träffa Östersunds speaker, precis framför ansiktet. Det var två personer som stod där när den kom flygandes och det är ett ganska vasst stativ, men som tur är var det en mjukare, vadderad del som träffade fotografen, säger han.

Matchdelegatens rapport går nu vidare till Svenska Fotbollförbundets riksombudsmän, som kan välja att anmäla ärenden för bestraffning till SvFF:s disciplinnämnd.

- Jag kommer att skriva det som en anmälan i min matchdelegatrapport och sedan kommer RO (Riksombudsmannen) att ta upp det i sin rapport och ta beslut om anmälan. Det är riksombudsmannen som tar ställning till det.

Burchnall berättade efter matchen för C More om sitt utbrott och sa bland annat att han blev irriterad över att Glenn Nyberg tillät Djurgården att slå hörnan som föranledde Stockholmslagets 1-1-mål, då bollen slogs i mål 47 minuter och 20 sekunder in i första halvlek trots att det endast var två minuters tilläggstid.

- Domaren pratade inte med mig. Jag var självklart upprörd och jag undrade, precis som jag tror att 4 000 människor och förmodligen alla som tittade på tv gjorde; Varför fick de ta den hörnan? Jag tycker att jag hade rätt att ställa den frågan. Jag fick ingen respons. Domaren diskuterade inte något med mig och ville inte diskutera. Han avvisade mig direkt till läktaren. Jag är besviken över det, sa han till C More.

Burchnall hävdade vidare att han inte sa något annat till domaren.

- Nej, nej. Jag sa ingenting till domaren. Det är inget snack om saken. Jag slog till mikrofonen efteråt och det är barnsligt, men det är frustrerande eftersom att det inte är första gången den här säsongen som vad jag beskriver som väldigt, väldigt, väldigt dåliga domslut har kostat oss extremt värdefulla poäng i det här stadiet av säsongen. Jag förstår att det inte är det smartaste med emotionella reaktioner, men jag är en människa, bryr mig mycket om laget och om vår position i ligan. Jag var arg, försökte prata med fjärdedomaren och huvuddomaren kom över och visade upp mig på läktaren utan någon diskussion. Jag känner att jag åtminstone förtjänade en förklaring till varför det var mer tilläggstid, men det fick jag inte och blev uppvisad på läktaren. Det var en emotionell reaktion, vilket inte borde ha hänt, men det är fotboll och jag bryr mig, sa Burchnall efteråt till C More.