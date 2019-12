VSK-spelaren reagerar efter Kalla Fakta om Sarfo: "Har under åratal sopats under mattan inom fotbollen"

Fotbollskanalen och Kalla fakta granskade vad klubbar och agenter visste om Kingsley Sarfos kontakt med minderåriga flickor. Nu reagerar VSK-spelaren Calle Svensson. "Vi måste bort från den tystnadsnormen där vi inte slår larm när människor far illa", skriver han.

Förre Sirius- och Malmö FF-spelaren Kingsley Sarfo dömdes till fängelse och utvisning i tio år efter att både tingsrätt och hovrätt bedömt honom som skyldig till våldtäkt mot barn, där målsäganden var en då 14-årig flicka. Sarfo har däremot begärt resning på grund av ett dokument som man menar visar att flickan var 15 och inte 14 vid tillfället.

Fotbollskanalen har i samarbete med Kalla fakta granskat vad klubbar och agenter visste om Sarfos kontakt med minderåriga flickor och hur de agerade.

Efter granskningen så reagerar nu Västerås SK-spelaren Calle Svensson.

"Jag reagerar på den kultur jag själv är en del av. En kultur där varumärket och fotbollen hamnar i första rummet, istället för moralen och människor. Ingen ställer sig upp och säger: "Jag borde agerat starkare" utan smiter undan ansvar", skriver Svensson på Twitter, och fortsätter:

"Vi måste bort från den tystnadsnormen där vi inte slår larm när människor far illa. I det här fallet blir unga tjejer offer, vars liv för alltid kommer påverkas. Men även missbruk av spel, droger, alkohol och psykiska problem har under åratal sopats under mattan inom fotbollen."

"Vi måste förändras, och vi måste förändras nu."