Wahlqvist om Bundesliga-intresset: "Inte tänkt på framtiden"

IFK Norrköpings försvarare Linus Wahlqvist, 21, har under de senaste säsongerna varit ordinarie startman för laget i allsvenskan och var under 2015 med och bärgade SM-guld. Han har med anledning av det under en längre tid ryktats vara på väg bort från allsvenskan.

Under tisdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att det finns intresse för honom från nyuppflyttade Bundesliga-klubben Fortuna Düsseldorf, vilket han nu inte väljer att dementera eller för den delen bekräfta.

- Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på framtid eller nåt utan kör på här så tar vi saker vartefter, säger han till NT.

- För mig handlar det om att spela fotboll och utvecklas, träna hårt och vinna matcher varje dag, sen får man ta saker i den takt det kommer. Som jag sagt tidigare, jag trivs bra här. Det är ett skönt gäng och ett bra lag där jag tror vi kan nå stora framgångar tillsammans så jag känner ingen stress med nånting, fortsätter han.

Wahlqvist har i år startat för Norrköping i de sex inledande matcherna i allsvenskan och har kontrakt med klubben över den här säsongen.