Wahlqvists besked om skadan: "Inget allvarligt"

Det var med ungefär tio minuter kvar att spela av den första halvleken som IFK Norrköpings högerback Linus Wahlqvist satte sig ner på plastmattan på Tele2 Arena. Han fick behandling både inne på planen och utanför sidlinjen, och därefter blev han utbytt.

Wahlqvist ersattes av Egzon Binaku.

- Det känns okej, säger han.

- Det högg till i en situation mot Malmö (senast) och det kändes bra under veckan, men sedan fick jag en smäll mot samma område igen nu och jag kände att det inte gick att fortsätta i alla fall.

Han tror att han drabbats av någon form av blödning.

- Så inget allvarligt. Men vi ska kolla på det så får vi se vad det är.

Det var just Wahlqvist som gjorde 1-0 till Norrköping mot Djurgården. Redan efter fyra minuter fick han se ett långskott slinka in bakom Per Kristian Bråtveit.

Norrköping vann med 2-1.