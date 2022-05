Werner sågar egna laget efter katastrofstarten: "Sämst i serien - det måste vi förstå"

Degerfors har fått en mardrömsstart på den allsvenska säsongen och under söndagseftermiddagen kröntes det med en total överkörning när Elfsborg gästade Stora Valla. 6-0, två skador och ett rött kort på Nikola Djurdjic gav en uppgiven sportchef när Patrik Werner intervjuades av Discovery+ efter slutsignal.

- Jag vet inte vad vi tänker över huvud taget. Det har varit tungt inledningsvis och så har man förhoppningar på att vi ska kunna göra en bra match hemma här men vi ger bort mål igen och matchen är över tidigt. Samtidigt är det många matcher kvar, vi kan inte lägga oss och dö helt och hållet men vi måste hitta energi och kraft i någonting. Det ser ju inte ut alls bra ut, vi är ju inte nära att hota de här lagen. Just nu känns det nattsvart, säger han.

Sex matcher har resulterat i noll poäng, 16 insläppta mål och två gjorda framåt. Att defensiven inte sitter är tydligt, men Werner menar att allting hänger ihop.

- Vi är ett lag som är i, jag ska inte säga spillror men nästan. Det är ingenting som funkar, men vi måste börja enkelt. Vi kommer inte spela ut något lag i allsvenskan, nu är vi seriens sämsta och det måste vi förstå. Då får man börja basic och hålla nollan så länge det bara går och förhoppningsvis kunna peta in en hörna eller vad som helst så att man kan vinna en match, men just nu är vi inte i skick att gå och tro att vi är bättre än lagen i allsvenskan utan just nu är vi sämst.

Föga förvånande har den tunga starten inneburit att tränarduon Tobias Solberg och Andreas Holmberg har ifrågasatts. Med rätta menar Werner, som också ifrågasätter sin egen roll i mardrömsinledningen.

- Det är klart att vi måste titta på allt, det är ju inte roligt när det ser ut så här. Men det är inte ett beslut som bara jag tar utan det är en diskussion vi tar internt. Det är klart man blir ifrågasatt och det ska jag också bli, det är jag som har ansvar för nyförvärven som kommer hit och inte levererar så det är inte bara att kasta skit på tränarna heller, säger sportchefen.