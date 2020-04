Wesström om sin nya roll, sportchefsvalet och AIK: "På det sättet är vi unika"

I två omgångar, mellan 2009-2010 och sedan 2013, har Björn Wesström varit sportchef i AIK - men allting har ett slut. Nyligen kommunicerade Stockholmsklubben att Björn Wesström lämnar sin roll som sportchef för att bli ny klubbdirektör. En position som Wesström ser fram emot att axla.

- Det är en stolt känsla. Jag är uppvuxen med klubben så det är både en märklig och stolt känsla, säger han till fotbollskanalen och fortsätter:

- Min första uppgift blir att fånga upp all personal i den ovissa situationen vi lever i. Dels så handlar om att hålla blicken utåt, att ha de kontaktytor som AIK behöver för att fatta kloka beslut gällande förbund och intresseföreningar. Att se till att vi har all tänkbar information så vi kan fatta så bra beslut som möjligt, på både kort och lång sikt. Det är där vi är just nu och det är inget annorlunda läge för mig än för någon annan. Det handlar om att vara så klok som möjligt.

Hur stor utmaning är det att ta hand om frågor mer inriktade på bolag?

- Det blir lite mer formellt, samtidigt är det oftast människor vi har att jobba med. I grund och botten handlar det väldigt mycket om för människor för mig, och det har det gjort i det ledarskapet jag haft de senaste 20 åren. Det handlar om att ta en människa och känna energi och engagemang i det de ska vara en del av. Och klarar man av det så får man oftast med sig gruppen och då kan man uträtta saker som man inte ens trodde var möjligt.

Under torsdagen meddelade AIK att Henrik Jurelius blir den som tar över som sportchef efter Björn Wesström. I två år har Jurelius gått bakom som assisterande sportchef, vilket har resulterat i att Wesström nu är trygg i sitt val.

- Diskussion har alltid funnits där. Hur vi har ser på om någon i organisationen försvinner, vad som händer då och hur vi agera då. I det här läget blev den skarp och då handlar det om att koka ner det vad som är absolut mest väsentliga. Sedan handlar det om att få ett avtal på plats och nu har vi fått det.

Hur känns valet?

- Det känns bra, absolut. AIK fotboll har en klubbdirektör, en chefstränare på herrsidan och en sportchef på herrsidan som alla är fostrade i AIK:s ungdomsfotboll. På det sättet är vi unika.

Kommer du släppa herrlaget helt eller kommer det bli en övergångsperiod?

- Det är klart att när man har haft en position så blir det omöjligt att lämna den. Men vi har utsett en ny sportchef och det är klart att jag kommer att jobba på ett sätt som gör det så bra som möjligt för honom (Jurelius). Att underlätta så mycket som möjligt i hans start.

Det måste vara lite speciellt att utse sin egen ersättare?

- Normalt kan jag inte säga. Klart att det var något nytt men jag funderar inte så mycket utan det är mitt jobb att se till att det blir gjort.

Om du ska sammanfatta din period som sportchef, hur skulle det låta?

- Jag har varit en del av att stabilisera AIK i toppen, det är det som har hänt. Vi har historiskt sett aldrig tagit så många poäng eller nått så höga placeringar i rad. Såklart känner jag stolthet för det men nu är det något som ligger bakom och det finns nya mål att jaga.

Men är du nöjd över din prestation?

- Det finns alltid saker man kan göra bättre. Vi har nog vunnit lite för få titlar under period för att jag ska känna mig nöjd. Däremot har vi gjort Sveriges största spelarförsäljning och vi har etablerat AIK i toppen av allsvenskan - så helt åt helvete har det inte gått heller.

Den 11 november 2018 säkrade AIK sitt tolfte SM-guld efter att Robin Jansson nickade in det avgörande målet mot Kalmar. När Wesström får frågan om det bästa minne på sportchefspositionen tänker 47-åringen större än så.

- Det är klart att det finns många saker som sticker ut under så pass lång tid… Jag skulle säga alla oerhört många skickliga ledare och spelare som jag har fått förmån att jobba med under de här åren. Det är få förunnat, det har varit ett privilegium.

Förväntningarna på AIK har varit stora inför säsongen, med ett nytt spelsystem bland annat. Samtidigt kommer det riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och nya hinder för fotbollen. Hur ser du på den närmsta framtiden för svensk fotboll?

- Vi befinner ju oss på samma farthinder som de andra. Vi behöver klara oss igenom den här perioden, som är tuff, men på andra sidan finns det någonting som är riktigt bra och någonting att se fram emot.

Ser du fram emot din nya roll när allsvenskan sparkas igång?

- Det gör jag absolut. Min nya roll är en del av mitt nya liv, säger Wesström och skrattar innan han avslutar:

- Det är så det funkar i den här branschen. Jag har jobbat med fotboll i över 20 år, så det vet jag om. Sedan så är en del arbetsuppgifter helt nya för mig men jag ser det som en spännande utmaning.