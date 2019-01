Wesström om utlåningen av Stefanelli: "Försöker göra en återstart"

Under fredagen meddelade AIK att klubben lånar ut Nicolas Stefanelli till cypriotiska Anorthosis Famagusta under vårsäsongen. Anfallaren kom till AIK sommaren 2017 och svarade för nio mål under sin debutsäsong i Gnaget.

I år har han däremot haft det tyngre och allt som oftast inlett på bänken. Nu väljer alltså AIK att låna ut anfallaren.

- Nicolas Stefanelli är en spelare som vi köpte för att leverera och prestera för AIK. När han har gjort det är tanken att han ska ha ett högre värde än när han köptes av AIK. När han kom in fick en han en flygande start och gjorde en väldig massa mål under hösten. 2018 har han inte haft samma utveckling. Då försöker vi göra en liten återstart på den kurvan som han hade under hösten 2017 i AIK, säger klubbens sportchef Björn Wesström till Fotbollskanalen.

På frågan hur drivande Stefanelli själv har varit i att bli utlånad är Wesström fåordig.

- Inte alls.

Det här lånet, är ambitionen att Nicolas ska komma tillbaka till AIK eller ska han säljas direkt?

- Ambitionen är att öka hans marknadsvärde. Sedan får vi se vad det innebär när våren är slut.

Har klubben han blir utlånad till någon köpoption?

- Jag väljer att inte uttala mig om det. Det får stanna mellan klubbarna.

Tidigare i januari sålde AIK Kristoffer Olsson till ryska Krasnodar och nu jobbar klubben på att hitta en ersättare. Ett potentiellt nyförvärv på Olssons position kan vara Erdal Rakip.

Under torsdagen kom uppgifter från Aftonbladet om att den förre MFF-mittfältaren ska finnas på AIK:s radar, men Wesström vill inte kommentera uppgifterna.

- Nej, det vill jag inte.

Du har inte något att säga om honom som spelare?

- Nej.