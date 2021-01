Widgren talar ut om mardrömssäsongen: "Skadan hämmar mig fortfarande"

Hela fjolårssäsongen var en mardröm för Hammarby. På förhand tippades laget i toppen av allsvenskan, men när serien väl drog i gång i juni fick laget aldrig fäste i toppen.

En spelare som hade en extra tung säsong var vänsterbacken Dennis Widgren. Totalt blev det 18 matcher i allsvenskan, att jämföra med de 25 han spelade när Hammarby slutade på tredje plats 2019. Dessutom var långt ifrån alla Widgrens seriematcher 2020 från start och hans plats till vänster i backlinjen som var så given 2019, var allt annat än just det 2020.

För Fotbollskanalen berättar Widgren om sin och Hammarbys tuffa säsong.

- Den var väl inget vidare. Vi var i väldigt bra form i början när vi startade upp. Svenska cupen började bra precis som de första matcherna i allsvenskan, men sedan fick vi en dipp som började mot AIK i derbyt och sedan kom vi inte upp i standard. Vi spelade inte vårt spel och så bra som vi kan utan att vi visste vad det berodde på. För egen del är det likadant. Jag kom inte upp i nivå och presterade inte som jag ville, säger Widgren.

Fram till sommaren spelade Widgren kontinuerligt och var ofta med i Bajens startelva. Men en skada i bortamötet med IFK Norrköping i mitten av augusti satte stopp för att Widgren på fullt allvar skulle kunna konkurrera om en startplats resten av säsongen.

Widgren berättar att han fortfarande inte är kvitt skadan som han ådrog sig i augusti.

- Den hämmar mig fortfarande. Jag fick ta en kortisonspruta med några matcher kvar för att kunna vara med utifall det skulle behövas. Det var en del smärtlindring halva säsongen. Det är aldrig positivt att ha det så och nu har jag kört rehab och förhoppningsvis får jag bukt på skadan snart, även om det är lite slitningar, säger vänsterbacken och fortsätter:

- Vi får fått ett nytt fysioteam vilket jag ser väldigt positivt på så förhoppningsvis kommer det ordna upp sig innan svenska cupen.

Men nu när startar igång träningen på onsdag är det fortfarande rehab?

- Som det ser ut kommer det vara så, ja.

Under säsongen som gick fick också Widgren en del kritik på sociala medier. Detta då han till exempel ådrog sig en frispark på vilken Djurgården kunde kvittera i lagens derby mot varandra under hösten. Under denna kritikerstorm fick han stöd av tränaren Stefan Billborn och Widgren själv försöker att inte tänka för mycket på vad andra tycker och tänker.

- Det är väl inget man kan påverka direkt. Jag kan bara påverka min egen prestation och det enda man kan göra är att försöka lära sig av sina misstag. Man hinner inte gå igenom all kritik. Då skulle man få sitta uppe hela natten tror jag. Det är något jag inte lägger så stor vikt vid. Jag är min egen kritiker och vet vad jag måste göra bättre och vad jag gör bra, säger han.

Under säsongen har Widgren också fått konkurrens på vänsterbackspositionen i form av Mohanad Jeahze och Tim Söderström. Att ta en startplats till kommande säsong blir alltså inte helt lätt.

- Konkurrensen är stenhård, såklart. Mohanad och Tim har gjort det väldigt bra och det är så det ska vara i ett lag som vill slåss i toppen. Det är bra träning och allt vad det innebär. Om Tim eller Mohanad spelar kommer jag stötta dem och det vi alla vill är att det ska gå bra för Hammarby. Självklart vill jag spela alla 30 matcher i allsvenskan och jag kommer försöka göra det på mitt sätt. Men om det inte blir så kommer jag vara med och stöttat.

Om det är så att du är andra- eller tredjehandsvalet på positionen. Överväger du en utlåning då?

- Så långt har jag inte tänkt än. Det är väl något man får ta då och det är inget jag funderar på nu.

Målet är alltså att slå sig in i laget och ta en startplats?

- Ja, absolut.