Winsth: "Fortfarande lika kul att spela fotboll"

IFK Värnamo är indraget i bottenstriden med två poäng ner till Halmstads BK på kvalplats i allsvenskan. Smålandslaget bytte i slutet av augusti tränare, då Anes Mravac ersattes av Ferran Sibila och sedan dess har det blivit sju poäng på sju matcher.

IFK-kaptenen Freddy Winsth ser fram emot de sista fyra matcherna av säsongen.

- Det ska bli skitkul. Vi är väl förberedda för att ta oss an Gais till helgen, så det ser man fram emot mest just nu. Vi har blivit lite starkare hela tiden under hösten och jag hoppas att det speglar av sig de sista matcherna, säger 34-åringen till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag tror att de flesta är vana vid ett eller annat sådant här tillfälle tidigare, så jag tycker att det finns en stor förväntan. Vi tränar på väldigt bra och vi har tagit oss an de senaste matcherna väldigt bra. Det ska också vara lite nervöst oavsett om man är i botten eller i toppen, då det bara är en fördel. Vi ser ändå väldigt positivt på det. Jag tycker att truppen har agerat väldigt bra hela året, även om det har varit mycket som vi har kämpat med.

Värnamo har bland annat kämpat med att till en början inte fått spela på Finnvedsvallen, då underlaget inte har varit speldugligt, samtidigt som det alltså varit ett tränarbyte, precis som att sportchefen Enes Ahmetovic varit sjukskriven och lämnat.

Winsth tycker att spelarna har hanterat motgångarna och förändringarna väl.

- Truppen har hanterat det extremt bra och även de som har kommit in med de nya tränarna och alla som har hjälpt till runt omkring. Vi har försökt släcka alla bränder och fokusera på det som är viktigt. Vi spelare har hållit fokus och tagit poäng. Vi har visat att vi har blivit bättre hela tiden sportsligt, säger han.

Har ni stärkts som grupp av motgångarna?

- Det tror jag absolut. Vi har fått hitta vägar fram för att hantera motgångarna och det är klart att det har gjort oss starkare som grupp. Vi har inte fått till hemmaspelet som vi hade hoppats på, då man brukar vara starkare där, men de sista två matcherna har vi vunnit mot Västerås och tagit en poäng mot Djurgården. Nu har vi hittat rätt lite igen, och om vi reder ut det här blir bara gruppen starkare och starkare.

Vad tycker du att ni har förbättrat sedan Sibila tog över?

- Jag tycker definitivt att vi har förbättrat vårt försvarsspel, då vi har blivit lite mer kompakta som lag. Vi släpper till lite färre målchanser och har en stabil grund.

Vid sidan av den högst aktuella bottenstriden sitter Winsth åter på ett utgående avtal. 34-åringen har tillhört Värnamo under hela sin karriär och är en ikon i klubben med över 400 matcher. Han hoppas nu på en ny förlängning.

- Jag har skrivit ett år med Värnamo de sista sju-åtta åren. Det har varit ett år i taget och det känns fortfarande lika kul att spela fotboll, samtidigt som jag känner att jag bidrar. Jag tycker även att vi har något spännande som vi jobbar med just nu. Jag trivs oerhört bra och jag tycker att det är lika roligt, så jag hoppas spela fotboll nästa år, säger han.

Har ni börjat prata?

- Nej, det känns lite tidigt än så länge att ta upp pucken, men det löser sig säkert snart.

Finns det en osäkerhet, eller tror du det blir en förlängning?

- Nej, det ligger ingen osäkerhet i det överhuduvtaget från min sida eller från klubbens sida. Den dagen jag lägger skorna på hyllan är jag övertygad om att vi är överens om att vi lämnar kapitlet och går vidare, säger Winsth och skrattar.

Han lägger till:

- Det känns jättebra att skriva ett år som vi har gjort. Det är inga konstigheter.

Winsth är i år noterad för 19 framträdanden i allsvenskan.