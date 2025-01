Winther nära full träning med Bajen: "Har varit tufft mentalt"

På deadline day, den 28 mars, värvade Hammarby Frederik Winther från tyska Augsburg. Mittbacken klev direkt in i lagets startelva mot Kalmar FF i den allsvenska premiären och därefter startade han även borta mot Malmö FF.

Men då ådrog sig dansken en korsbandsskada som gjorde att han missade resten av säsongen.

Nu har det gått drygt nio månader efter skadan och Winther är snart tillbaka i full träning.

- Allt känns bra. Jag är inte helt fit for fight men siktar på att gå in i full träning med laget i slutet på träningslägret, säger Winther som just nu är med Bajen i Marbella.

Hur har rehab gått?

- Bra, och vi har följt tidsplanen. Jag har kört både i Sverige och i Danmark.

Hur har den här tiden varit?

- Det var tungt i början. Jag hade ju bara varit i Hammarby i en och en halv vecka. Att då åka på en korsbandsskada och veta att man ska vara borta i tio månader... det var tufft.

- Jag har lärt mig mycket av det här. Det har varit tufft mentalt. Men man kan också vända det till något positivt, och det tycker jag att jag har gjort. Så jag tror att det kan bli ännu bättre än vad det var innan skadan. Jag ser fram emot att komma tillbaka.

Winther säger att han är hungrig och att det kommer att bli som en sorts revansch.

- Jag ser väldigt mycket fram emot den här säsongen, att äntligen få visa upp mig. Jag spelade i två matcher innan skadan men jag vill visa ännu mer. Det kommer att bli häftigt, säger han.

När Frederik Winther var skadad så värvade Hammarby in Victor Eriksson, som spelade mittback tillsammans med Pavle Vagic.

- Det är bra att det är konkurrens. De gjorde det väldigt bra under förra säsongen. Men jag ska göra allt jag kan för att få spela, säger han.