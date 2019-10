Witry om fina poängskörden: ”Med full utdelning hade jag haft tolv, 13, 14 poäng”

Djurgårdens norske högerback Aslak Fonn Witry gör i år sin första säsong i allsvenskan. 23-åringen, som i vintras anslöt från Ranheim, tog direkt en ordinarie plats i laget och är, med undantag för ett par missade matcher på grund av skadeproblem, nöjd med sin debutsäsong i allsvenskan.

- Jag har haft en bra start på säsongen, men har varit lite för mycket skadad för egen smak. Det har väl varit lite för mycket upp och ner i prestationer, men i stort sett är jag nöjd med den här säsongen så här långt. Det är fyra matcher kvar. Jag ska visa hur bra jag är i de matcherna också, säger han till Fotbollskanalen.

Witry har dessutom ökat sin personliga poängskörd i Djurgården. I fjol blev det två mål och en assist för Ranheim i Eliteserien, i år är han noterad för tre mål och sex assist i allsvenskan. Det är i dagsläget bäst facit bland alla renodlade backar, det vill säga inte vingbackar, i serien.

- Förra året spelade jag i ett lag som försvarade mycket och var mer defensivt. Här har jag en friare roll defensivt och litar mycket på de som är där bak. Jag kan därmed komma fram mer offensivt, in i planen och göra det som jag tycker är mina styrkor på planen. Det är därför jag kanske har levererat lite fler poäng. Jag tycker att mina styrkor är i offensiven och jag har inte heller spelat ytterback i så många år, så det är väl därför, säger han och fortsätter:

- Jag är min största kritiker och om jag hade haft full utdelning hade jag kanske haft tolv, 13, 14 poäng eller kanske mer än det. Det har varit okej, även om jag har mycket att lära mig.

Kunde du se den här utvecklingen framför dig med din poängskörd och dessutom guldstrid?

- Ja, det är klart. Jag vill bli så bra som möjligt och har haft en fin utveckling hela säsongen här. Nu tror jag att det kommer att bli ännu bättre i slutet av säsongen och sedan får vi se vad som händer i framtiden.

Har du en bit kvar för att vara ”för bra” för allsvenskan?

- Både ja och nej. Min största utmaning är att leverera på en hög, hög nivå i varje match, samtidigt som jag vid flera tillfällen har varit bra, även om det är en lång bit kvar. Det är mycket detaljer. Jag tror på att bli lite bättre varje dag och då blir det en stor skillnad i längden.

Hur resonerar du kring om du vill stanna länge i Djurgården eller om det är en språngbräda ut i Europa?

- Det är självklart allas dröm att spela i en större liga. Jag tycker om att spela i Djurgården, men det är klart att det är kul att utvecklas och bli bättre varje dag. Jag hoppas en dag att jag har varit tillräckligt bra för att få chansen någon annanstans också. Det är självklart.

Men först och främst väntar under söndagen derby mot Hammarby på Tele2 Arena. Witry har goda förhoppningar om en seger och att det i slutändan ska kunna leda till ett SM-guld.

- Jag ser fram emot de här matcherna. Det är därför jag kom hit och om man är tillräckligt bra får man spela sådana här matcher varje vecka. Vi har ett riktigt fint läge nu, så varför inte? Det finns en anledning till att vi ligger där vi ligger och det ska bli kul att spela. Jag har alltid en tro på grabbarna.

Djurgårdens möte med Hammarby börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.