Yalcouyé lämnade Blåvitts träning

Häromdagen uppgav Daily Express att IFK Göteborg är överens med Premier League-klubben Brighton om en övergång för succéspelaren Malick Yalcouyé.

Enligt tidningen går affären loss på 102 miljoner kronor, plus bonusar. Den summan skulle i så fall slå sig in bland de tre främsta i den svenska klubbfotbollens historia - och bli den överlägset tyngsta för IFK Göteborg någonsin.

När IFK Göteborg drog igång sin träning under fredagen fanns Malick Yalcouyé med på planen, inledningsvis. Men efter uppvärmningen, cirka 30 minuter in i passet, lämnade guldklimpen träningen och gick in i omklädningsrummet.

Något som kan vittna om att en flytt är nära förestående för den unge mittfältsstjärnan. Antagligen vill varken Blåvitt eller Brighton ta några risker kring 18-åringen inför vad som komma skall.

En stund senare kom huvudpersonen vandrandes tillbaka till träningsplanen på Kamratgården. Då iförd joggningskor. Det var sluttränat, med andra ord.

Ola Larsson, teknisk direktör i Blåvitt, är fåordig kring hela situationen. Mer än vanligt, kan man beskriva det som:

- Jag har ju självklart inga kommenterar till någonting. Det fattar ni, eller?

Det finns uppgifter om att ni är överens med Brighton. Vad kan du säga om det?

- Ingenting. Jag kan inte säga någonting, om någonting.

Hur har intresset för Malick varit senaste tiden?

- Lika som det har varit under hela året. Det har varit overkligt, säger Larsson.

IFK Göteborgs huvudtränare Stefan Billborn svarade sedan på frågor om Yalcouyé och varför stjärnan klev av träningen.

- Är det så att det är skoskav eller ett stukat ögonbryn eller vad det än är så får man väl anpassa sig lite. Det har jag full förståelse för. Det var inga problem i början, men när vi kände att det kunde börja smälla lite kände vi inte ville riskera något, säger Billborn.

Är det för en eventuell flytt som ni inte riskerar någonting?

- Ja, det är väl högst troligt att det skulle kunna vara så, säger Blåvitt-tränaren och fortsätter sedan:

- Säger de att vi ska vara lite försiktiga, då är jag tillräckligt smart för att plocka av honom. Det är inte värre än så. Han skulle också kunna spela om det var så. Men nu riskerar vi ingenting. Sen vet man inte heller, papperna kanske rivs och så lirar han 90 minuter på söndag.

Yalcouyé har varit skadefri hela vårsäsongen och spelat 90 minuter i majoriteten av alla allsvenska matcher i år.