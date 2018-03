Zengin efter comebacken: "Först tänkte jag: 'Var fan har jag hamnat?'"

Under söndagen gjorde Erkan Zengin comeback för Hammarby. Yttermittfältaren, som 2009 lämnade klubben för turkiska Besiktas, hoppade in i den 68:e minuten mot IFK Norrköping (seger med 3-2) i genrepet inför den allsvenska premiären nästa helg.

- Det känns bra, det var skönt att hoppa in och spela igen. Det var skönt, säger Zengin.

32-åringen fick stående ovationer när han byttes in, och även högljudda applåder när han började värma upp i den andra halvleken.

- Det får jag tacka för. Supportrarna har saknat mig och jag har saknat att spela fotboll här. Det tackar jag fansen för.

- Jag var bara sugen på att spela, det var två månader sedan sist. Det kändes så skönt att bara komma in och spela 20 minuter. Det kommer bli bra.

Zengin fortsätter:

- Jag måste få upp konditionen lite. Men det kändes bra, det var roligt att spela. Vi vann och jag fick mycket boll, och jag fick känna lite på konstgräset. Det var bra, det var helt okej.

Hur var mattan här (på Tele2 Arena)?

- Den var bättre än vad jag trodde att den skulle vara. Jag trodde det skulle vara svårare för mig. Det var okej. Men det kommer ta lite tid för mig. Det går jättesnabbt just nu. Det tar tid att komma in i det här. Jag har inte spelat på konstgräs på nio år. Det får ta tiden det tar, så jag kommer in i det.

Zengin menar att han är redo för spel i 90 minuter i premiären mot Sirius.

- Nästa match är jag redo. Jag är klar.

För att starta i premiären?

- Jag vill ju spela, sen får coachen (Stefan Billborn) avgöra. Som sagt, jag är redo. Jag är här för att spela, jag är här för att göra något riktigt bra.

Veteranen förväntar sig också en ännu bättre inramning och ett ännu större välkomnande i premiären.

- Jag tror det blir mycket större än det här. Det kommer vara fullsatt, hoppas jag. Det kommer bli mer jubel och så. Folk tror på oss och fansen vet att vi har ett bra lag. Jag hoppas det kan explodera på söndag.

Zengin vill inte lova att han ska ge tillbaka till fansen för det mottagande han fått och kommer få.

- Det får vi se. Jag ska inte snacka, jag ska bara prestera på planen. Det är upp till mig att bevisa att jag kan ge tillbaka hundra gånger bättre. Jag ska bara in och köra som jag gjort i alla år.

Han har en stor tro på Hammarby i år.

- Det kan bli riktigt bra grejer av det här. Nu ska vi bara få in känslan av att vi är ett lag. Vi ska springa för varandra, när vi gör mål ska vi samlas och vara glada alla tillsammans. Vi ska göra de här smågrejerna som kanske gör så att vi blir ett riktigt bra lag.

Vad fick du för intryck av Norrköping? Det är ju det första allsvenska laget du mött på länge.

- Första 30 minuterna tänkte jag: "Det här laget kommer vinna allsvenskan". Det var det värsta jag sett. De spelade på ett tillslag och hade bra kombinationer. De överbelastade på ena sidan med fyra-fem spelare, körde kombinationer och kom förbi till inlägg. Alla deras spelare hade bra touch på bollen. Jag tänkte: "Vad är det som händer? Var fan har jag hamnat?". Men efter 30 minuter så fungerade inte deras spel lika bra, de började falla ner i planen och efter 60 minuter tog vi över.

- Spelar de så här tror jag de kan gå långt. Kan de bibehålla det spelet som de hade de första 30 minuterna... då ska de spela i Champions League också, säger Zengin.

Hammarbys tränare Stefan Billborn är nöjd med sitt nyförvärvs inhopp.

- Det var helt okej. Han gick in och bidrog på den nivån han kan göra. Han hade några bra individuella aktioner och han kommer bli ännu bättre, säger Billborn.

Hur ser hans status ut inför premiären?

- Statusen kommer väl vara en vecka bättre än vad den är nu, men jag har svårt att se att han kommer vara en 90-minutersspelare till nästa helg. Vi får se. Vi har en vecka att träna på oss och det är många bra spelare som konkurrerar om positionerna där längst fram. Men det är klart att han är närmare nu när han har spelat lite, säger tränaren.