Zengin: "Måste känna att jag kan spela på konstgräs innan jag kan börja snacka"

För ett tag sedan åkte Hammarbys sportchef Jesper Jansson till Istanbul. Det för att träffa Erkan Zengin, 32, och prata om en eventuell comeback i Bajen för yttermittfältaren. Under torsdagen presenterades Zengin av de grönvita.

- Vi pratade lite om hur det skulle vara för mig att komma tillbaka till Hammarby och då sa jag det skulle funka men att jag behövde avbryta kontraktet med Eskisehirspor. På det mötet kände vi lite på varandra, berättar Zengin om träffen med Jansson.

Nyligen bröt Zengin sitt avtal med Eskisehirspor i den turkiska andraligan och nu är ett femmånaderskontrakt med Bajen påskrivet.

- Det handlar inte om pengar. Sen kanske det har spekulerats i att jag får si och så mycket i sign on, men det stämmer inte. Jag är inte här för pengarna. Jag är här för att spela och göra något bra i fem månader. Jag ska bara in och köra. Det är inte pengar som är det viktiga just nu.

- Hammarby betyder jävligt mycket för mig. Jag hade ju andra klubbar att gå till, för nu öppnar ju fönstret snart igen. Jag kunde lika gärna inte ha spelat, väntat och gått till en turkisk klubb. De chanserna har jag fortfarande. Men jag vill vara här och prestera. Jag känner också att familjen ville tillbaka, då tyckte jag att det här var rätt. Jag är 32 år, men har mycket att ge och bevisa fortfarande. Jag ville inte komma hit när jag var 34-35 år. Det känns fantastiskt.

Veteranen är imponerad av den trupp och den klubb som Hammarby har respektive är i dag.

- Det finns kvalitet på många spelare och man ser att Hammarby försöker göra något. De satsar. 2008 innan jag drog, då var det inte en så stor satsning. Nu känns det som att laget och de som sitter där uppe har blivit mer proffsiga. De jobbar stenhårt. Nu på första träningen kändes det som att det är kvalitet på många spelare i laget.

Den som stack ut mest i Zengins ögon? Norrmannen Sander Svendsen.

- Sander, forwarden, var duktig. Han var jätteduktig.

Vad siktar ni på i år?

- Vi ska sikta högt och sen får vi se vad som händer. Vi siktar på topp tre och sen kan vi överraska. Ingen ska räkna bort oss, det kan jag säga.

Om uppbrottet med Eskisehirspor och den sista tiden i klubben vill inte Zengin prata om något nämnvärt.

- Det är mycket som hänt, ska vi stå och prata om det kommer det ta flera dagar.

Vad vet du om allsvenskan? Hur har du följt Hammarby sedan du lämnade?

- Jag har inte följt Hammarby sådär. Senaste matcherna har jag tittat lite på. Men allsvenskan... de har inte svenska kanaler i Turkiet. Så... Har du följt Eskisehirspor något? Jag har inte följt allsvenskan.

Den tidigare Besiktas- och Trabzonspor-spelaren menar att han kan leverera precis så som han gjorde under tiden han spelade i svenska landslaget.

- Det är samma go. Jag har gjort bra prestationer efter tiden i landslaget också. Förra säsongen gjorde jag 14 mål och 19 assist. Det är ju okej.

Vad kan du uträtta i allsvenskan?

- Jag ska försöka göra något bra. Jag kan inte lova att jag ska göra 20 mål och 20 assist, men jag ska göra mitt bästa för att laget ska vara på topp. Jag kan vinna bollar i alla fall, kanske.

Överlag vill Zengin ligga lågt med att prata om sig själv och vad han kan få ut i Hammarby.

- Först måste jag känna att jag kan spela på konstgräs innan jag börjar prata. Det var jättelängesen jag spelade på konstgräs, det var åtta-nio år sedan. Jag ska inte säga att jag ska vara bäst. Jag är en lagspelare och jag ska försöka göra något bra för laget. Jag ska inte säga att jag är en av allsvenskans bästa spelare.

På frågan om det finns något lag eller spelare han saknat att möta sedan han lämnade allsvenskan säger han:

- Derbyna är ju helt annorlunda nu, det måste jag säga. Det där är mina matcher. Jag älskar de matcherna. Sen är det inga lag som jag tänker på.

- Sen kommer jag ihåg "Texas", det fanns en "Texas" någonstans (Per "Texas" Johansson, tidigare ytterback i Halmstad). Honom har jag mött flera gånger. Var spelar han nu? Honom ville jag ha på planen. Det var roligt att spela mot honom. Han var duktig. Jag kom förbi honom hela tiden, det kändes bra.

Kontraktet är bara skrivet över fem månader och yttermittfältaren erkänner att han är sugen på att flytta utomlands igen i framtiden.

- Jag känner att jag ska vidare. Sen får vi se hur det blir. Först måste jag bort med de tankarna om att jag ska ut, för nu är jag här och ska göra mitt bästa för Hammarby. Sen kommer resten.

Enligt Zengin är landslaget nu ett avslutat kapitel. Han hävdar att han inte vill satsa på en comeback i Blågult, men är djupt imponerad av att Sverige tog sig till VM.

- Det var fantastiskt, måste jag säga. Jag blev faktiskt imponerad. Det är ett riktigt lag. Vilken sammanhållning, det måste vara det sjukaste. Jag får bara gratulera allihopa. De spelarna är värda att gå till VM, det är bara så.

Har du alltid tänkt att du skulle komma hem till Hammarby?

- Jag har ju alltid sagt att jag kommer återvända. Nu har det blivit så.

Hur tror du första matchen kommer bli för dig, när du får dra på dig Hammarby-tröjan igen?

- Den har jag tänkt på lite, faktiskt, när jag ska gå ut där på arenan. Med fansen asså... Jag har sett lite videos och så... fantastiskt.

Zengin berättar också att han ännu inte vet vilket nummer han kommer att få. Nummer tio som han ofta haft är upptagen av Hammarbys lagkapten Kennedy Bakircioglu.

- Det där spelar ingen roll, det vore inte rätt att ta den från Kennedy just nu. Han frågade om jag ville ha den. Jag sa: "Nej". Han var ärlig, men jag sa: "Du ska ha den, du är värd den". Nummer spelar ingen roll för mig.

Och så den viktigaste frågan till sist: Har du solglasögon med dig hem och blir det någon ny klassisk intervju?

- Får jag låna dina? Har du några?

Nej, tyvärr.

- Hämta till nästa gång så kör vi.

Hur ofta påminns du om den intervjun?

- Till och med min polare Björn (Runström, vän och agent) pratar om glasögonen. Jag fattar inte. Fan vad ung och dum jag var. Det är en rolig grej. Men hur kunde jag ha glasögon på mig under en intervju? Det är sjukt. Och tuggummi i munnen. Va?!