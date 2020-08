Allsvenske profilen tagen av hemska bilderna: "Ringer runt till de jag känner"

Under tisdagens kväll skedde en mycket kraftig explosion i Libanons huvudstad Beirut. Explosionen skedde i stadens hamnområde och enligt landets myndigheter orsakades smällen av ett högexplosivt ämne som förvarats i en lagerlokal.

Vittnesfilmer från platsen visar hur en enorm explosion och den efterföljande tryckvågen närmast totalt förstör allt i sin närhet.

I skrivande stund rapporteras att över hundra personer dött och tusentals har skadats. Dessutom tros finnas ett stort mörkertal då ett stort antal personer får antas ligga begravda i rasmassorna.

Hemma i Falkenberg nåddes den tidigare Elfsborg och IFK Norrköping-målvakten Abbas Hassan (SM-guld med Elfsborg 2006) av nyheterna under tisdagens kväll. Svensk-libanesen Hassan, som föddes i Libanon men som kom till Sverige som ung, spelade i just Beirut och i huvudstadsklubben Al-Nejmeh under tre säsonger, 2017-2019. Dessutom har det under åren blivit över 20 landskamper för Libanons landslag.

Han är tagen över vad som hänt.

- Det är tragiskt. Det är verkligen många som har dött och över 5000 är skadade. Vissa har ju inte ens hittats, så jag håller ju koll. Myn syster är i Libanon just nu så jag får lite rapporter därifrån direkt, säger han till Fotbollskanalen.

Han förklarar att han har många vänner och bekanta i Beirut.

- Självklart, jättemånga. Just nu är det ingen jag känner som har gått bort, men det är fortfarande tragiskt. Det är många, många som är försvunna, av trycket. Man vet inte var de är.

Hassan, som även representerat Örgryte, förklarar att han nu sitter och ringer runt för att försöka få tag på sina vänner i staden och kunna försäkra sig om att de är vid liv. Den tidigare elitmålvakten säger också att han har släkt som jobbar just i hamnen där explosionen skedde, men att de den här gången hade turen på sin sida.

- Jag ringer runt till de jag känner. Jag har kusiner som jobbar i själva hamnen. Min morbror och min morbrors son jobbar där, men de slutade klockan tre… Och smällen kom klockan sex.

- De var de första jag ringde. De sa att det var helt sjukt. De bor långt ifrån men de kände tryckvågen ändå.

Enligt Hassan så ligger hans tidigare klubbs träningsarena drygt en halvmil från platsen för explosionen.

- Det ligger inte jättelångt ifrån arenan vi tränade på. Vi snackar kanske sex, sju kilometer därifrån. Vid vattnet. Men med den tryckvågen så var det många som kände det mycket längre bort, säger han.

Har tanken slagit dig att du kunde varit där själv?

- Nej, så tänker jag inte. Jag hoppas bara att folk klarar sig. Jag vet inte om du sett videon..?

Jo.

- Det är helt otroligt vilket tryck det var.

Du låter lite tagen?

- Ja, det är tragiskt. Libanon har haft det lite svårt. Förra året började det med demonstrationer, sedan kom coronan. Ekonomin, landet… Jag tror inte att folket klarar av så mycket mer. Och hamnen, det är ju där all mat kommer in just nu.

Abbas Hassan lämnade, till följd av coronaviruset, Beirut tidigare i år. Dessförinnan präglades staden av omfattande och våldsamma demonstrationer mot regeringen, bland annat till följd av landets ekonomiska kris, och då spelades det inte heller någon fotboll.

Han ser dock tillbaka på tiden i landet med värme.

- Det var tre roliga år. I landslaget var det ju sju, åtta år. Det var en riktigt, riktigt rolig tid. I klubblaget så blev det ju demonstrationer och vi kunde inte spela fotboll, ingenting. Jag skrev på tre nya år och skulle fortsatt, men när coronan kom och de skulle stänga ner flygplatsen så åkte jag hem till Sverige.

- Jag bodde där i nästan tre år och jag älskar det.