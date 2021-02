Barça-legendarens son med drömmål - se fullträffen här

130 mål och 40 assist på 199 matcher i Barça-tröjan. Samuel Eto'o har förevigt skrivit in sig i historieböckerna som en av klubbens främsta målskyttar. Efter att han lämnade klubben 2009 har anfallen representerat klubbar som Inter, Chelsea och ryska Anzji Machatjkala.

Nu har hans son Etienne slagit till med ett riktigt drömmål i de afrikanska mästerskapen (U-20) när han tryckte in en frispark mot Mozambique. 18-åringen, som till vardags spelar i spanska andraligalaget Real Oviedo, utökade även till 2-0.

Matchen slutade 4-1.

- Där är alltid en press på den som är barn till en känd person. Men för mig, jag försöker bara njuta av min karriär och visa att jag kan det, säger han enligt Caf media.



Nice free-kick goal from Etienne Eto'o Pineda, son of Samuel Eto'o, for Cameroon U20 vs Mozambique at #U20AFCON 🇨🇲⚽️ pic.twitter.com/E0yevjxrHc