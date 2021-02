Bekräftat: Uefa ställer in turnering: "Finns ingen möjlighet"

Planen var att Uefa Youth League, motsvarande Champions league för P19-lag, skulle dragit igång nästa vecka. Så blir det inte. Uefa har tagit beslutet att ställa in turneringen.

Anledningen är minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset, samtidigt som reserestriktionerna försvårar situationen.

"Reserestriktionerna som påverkar klubbarna gör det väldigt svårt att spela matcherna", skriver Uefa på sin hemsida.

De fortsätter:

"Det finns ingen möjlighet att skjuta på starten av turneringen. Hälsan och säkerheten för de unga spelarna måste vara högsta prioritet".

Hammarbys P19-lag skulle deltagit i turneringen.

