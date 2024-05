Forbes: Ronaldo bäst betald i idrottsvärlden

Amerikanska affärstidningen Forbes har släppt en ny lista med de bäst betalda idrottarna i världen, där en fotbollsspelare är i topp.

Enligt tidningen toppar Ronaldo listan, då han under de senaste tolv månaderna har dragit in 260 miljoner dollar, motsvarande 2,8 miljarder svenska kronor. Ronaldo har även toppat listan vid tre andra tillfällen under sin karriär.

Vidare är golfaren Jon Rahm tvåa, medan Lionel Messi är trea med 135 miljoner dollar, drygt 1,4 miljarder kronor i inkomst under de senaste tolv månaderna.

På topp-10 finns även Kylian Mbappé (1,2 miljarder kronor) på sjätte plats, Neymar (1,15 miljarder kronor) på sjunde plats och Karim Benzema (1,13 miljarder kronor) på åttonde plats. Vidare är basketspelarna LeBron James och Giannis Antetokounmpo fyra och femma, medan basketspelaren Stephen Curry är nia och amerikanske fotbollsspelaren Lamar Jackson är på tionde plats.