Frankrike vidare till OS-semi - storbråk efter slutsignal

På fredagskvällen tog värdnationen Frankrike, med den rutinerade strikern Alexandre Lacazette längst fram, emot Argentina i OS-kvartsfinalen.

Och det tog bara fem minuter innan Frankrike tog ledningen. Crystal Palace-strikern Jean-Philippe Mateta höll sig framme på en hörna och nickade distinkt in ledningsmålet.

Det saknades inte chanser att kvittera från Argentina. Bland annat missade Juliano Simione öppet mål.

Och med omkring fem minuter kvar kom tvåan när Bayern München-spelaren Michael Olise rakade in bollen efter ett fint franskt anfall. Men målet dömdes bort efter en VAR-granskning - då Argentina skulle haft en frispark i samband med målet.

Frankrike höll sedermera undan Argentinas press - och är således klara för semifinal i OS. Där ställs man mot Egypten.

Men efter slutsignal utspelade sig tråkiga scener. Spelare och ledare från båda lagen var märkbart irriterade på varandra - och man rök ihop. Ett storbråk tog vid.

- Det här är inga bra bilder. Vad var det som inträffade i samband med slutsignalen? Det är kaosartat, sa Christopher Kviborg i Max.

Argentinas tränare Javier Mascherano syntes försöka lugna ner det hela - förgäves. Bråket fortlöpte, och en stor klunga spelare, ledare och funktionärer syntes vid mittplan.

- Det är bedrövliga bilder, vad är det som förssigår?, sa Christopher Kviborg i Max.

Bråket fortsatte sedermera nere i spelartunneln. Se kaosscenerna i klippet nedan.

A fight broke out between Argentina and France after the full-time whistle! 🇫🇷⚔️🇦🇷 pic.twitter.com/rlcEDGqjjf