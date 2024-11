Gerrard utbuad i Saudiarabien - riskerar att få sparken

Steven Gerrard anslöt till saudiska Al Etifaq under sommaren 2023. Den tidigare Premier League-mittfältaren tillika Liverpool-legendaren har inte gjort någon succé i Saudi Pro League.

Engelsmannens Al-Ettifaq ligger på den undre halvan av tabellen och i helgen inkasserade klubben en tung derbyförlust mot Al-Qadsiah på hemmaplan. Gerrards manskap har nu förlorat fyra av de sex senaste matcherna i ligaspelet.

Videoklipp på X visar hur Gerrard och hans lag blir utbuat av sina egna supportrar efter helgens nederlag samtidigt som saudisk media uppger att 44-åringen hänger löst från sin position i klubben.

Under Gerrards tid i Al-Ettifaq har klubben en vinstprocent på under 40 procent.

På senare tid har Gerrard kopplats samman med en återkomst till Rangers i bland annat The Scottish Sun. Den skotska klubbens tränare Philip Clement har fått en tung start på säsongen och redan ligger långt bakom Celtic och Aberdeen i den inhemska ligan.

Gerrard tränade Rangers mellan 2018 och 2021. Tiden i Skottland var hans mest framgångsrika som tränare hittills då han bärgade den skotska ligatiteln med klubben 2021.

Mellan 2021 och 2022 var Gerrard ansvarig för Aston Villa i Premier League.

Steven Gerrard was booed by Al-Ettifaq fans as his side suffered their 4th loss in 6 games they're 11th in the league too 😱 pic.twitter.com/45b0zb1EDX