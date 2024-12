LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2024 - plats 14-10

LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2024 - plats 25-20

14. Nico Williams, Athletic Club och Spanien

Likt det spanska landslaget tog Nico Williams Europa med storm i somras när han flög fram på kanterna för "La Roja", där han tillsammans med vännen Lamine Yamal bildade en ostoppbar duo. Williams har en blixtrande fart och stark en mot en-förmåga. Han är även en kreatör av rang. Utöver framgångarna med landslaget blev han odödlig i hemstaden Bilbao i år. Efter att ha lett Athletic Club till seger i Copa del Rey nobbade han storklubben Barcelona och skrev på ett nytt kontrakt med sin barndomsklubb.

13. Jamal Musiala, Bayern München och Tyskland

Trots sin ringa ålder hade det varit missvisande att kalla Jamal Musiala för stor talang. 21-åringen är redan en nyckelspelare för både Bayern München och det tyska landslaget - vilket han visat under 2024. Musiala flyter elegant fram över plan med en fin fart och teknik. Dessutom är han en skicklig avslutare och duktig på att navigera genom trafikerade ytor. Under hemma-EM i somras var han en framstående spelare för Tyskland och noterades för tre mål på fem matcher. Under hösten har han följt upp det med 13 mål och fem assist på 21 framträdanden samtidigt som Bayern toppar Bundesliga-tabellen.

12. Toni Kroos, Real Madrid och Tyskland

I maj meddelade Toni Kroos att 2023-2024 skulle bli hans sista säsong som professionell fotbollsspelare - och vilken "Last Dance" det blev. I vanlig ordning var tysken en nyckelspelare när Real Madrid vann La Liga och Champions League. Det är få spelare som kan överträffa - eller ens mäta sig med - hans spelsinne, passningsfot och tillslag i allmänhet. I somras fick Kroos dessutom avsluta karriären genom att spela EM på hemmaplan. Dessvärre, för Kroos, blev det uttåg i kvartsfinalen efter förlängning mot Spanien. Men alltjämt var det ett mycket starkt avslutande år i karriären för spelgeniet.

11. Dani Carvajal, Real Madrid och Spanien

Det är få, om ens någon, som hade ett bättre år än Dani Carvajal vad gäller att vinna titlar. Under 2024 var 32-åringen en nyckelspelare när Real Madrid tog hem fem titlar - inklusive La Liga och Champions League - och när det spanska landslaget vann EM. Högerbacken var en ledargestalt både genom sina sportsliga insatser och genom sitt ledarskap. Carvajal gjorde en av sina bästa säsonger i karriären. Dessvärre slutade året i moll när han drog korsbandet i oktober.

10. Harry Kane, Bayern München och Tyskland

Harry Kane har fortsatt göra det Harry Kane gör bäst: massvis med mål. En oerhört klinisk och effektiv avslutare som vann skytteligan under första säsongen i Bundesliga, där han var Bayern Münchens stora stjärna. Det följde han upp under sommaren genom att leda sitt land till EM-final - där det dock slutade i förlust. Under vinteruppehållet leder Bayern München Bundesliga och det är till stor del på grund av Kane. Genom 14 mål och fem assist på 13 framträdanden har han gett sitt lag goda förutsättningar för att vinna ytterligare en ligatitel - vilket hade varit hans första i karriären.