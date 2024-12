LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2024 - plats 19-15

19. Martin Ödegaard, Arsenal och Norge

Leder Arsenal med lagkaptensbindel på. Ödegaard har en fruktad vänsterfot vid fasta situationer, ett passningsspel av högsta klass och är även kreatören bakom de flesta Arsenal-anfallen tillsammans med Bukayo Saka. När norrmannen varit skadad under hösten har hans frånvaro lyst igenom. Spelet har hackat och kreativiteten finns nästintill enbart i Saka. Om Arsenal ska ha en chans på titeln i år har man inte råd att sakna Ödegaard mer än man redan gjort.

18. Kevin De Bruyne, Manchester City och Belgien

Manchester City-kapten har delvis fått året förstört av skador. Men när han väl spelat har det varit på samma höga nivå som tidigare. Trots att det bara blev 26 framträdanden under säsongen 2023-24 lyckades han fortfarande bidra med sex mål och 18 assist. Ingen hittar inspel, djupledsbollar och crossbollar som Kevin De Bruyne. Belgaren besitter fotbollsvärldens kanske bästa passningsfot och spelsinne. Hade det inte varit för skadorna är det inte någon vild gissning att belgaren hade varit högre upp på denna lista.

Annons

17. Federico Valverde, Real Madrid och Uruguay

Real Madrids mittfältsmotor. Uruguayanen jobbar outtröttligt i både offensiven och defensiven genom sin dynamiska spelstil. Valverde besitter en hög spelintelligens och ett tillslag med såväl kraft som känsla. Genom dessa bidrar han med både mål och assist. Intelligensen skildras kanske främst genom hans mångsidighet, då han kan bidra från såväl en kant som centralt i planen. Under sommaren var Valverde även kapten och ledde sitt Uruguay till ett brons i Copa América. Landets första medalj i turneringen sedan 2011.

16. Bukayo Saka, Arsenal och England

Det är inget sammanträffande att Arsenal vuxit ut till en genuin titelkandidat i Premier League i takt med att Bukayo Saka växt som spelare. Tillsammans med lagkaptenen Martin Ödegaard bär Saka Arsenals offensiv. Han gör mål, han assisterar, han skapar chanser, han dribblar förbi försvarare, han kommer till avslut efter avslut. När Ödegaard varit skadad under hösten har Saka tagit ännu mer ansvar och varit ännu mer avgörande. 23-åringen har en oerhört hög lägstanivå och är en mycket pålitlig spelare för Londonlaget.

Annons

15. Cole Palmer, Chelsea och England

I Manchester City var Cole Palmer en lovande talang. Efter flytten till Chelsea har han etablerat sig som en av Premier Leagues och Englands bästa spelare. I Londonklubben har Palmer utvecklats och infriat sin enorma potential då han fått mer speltid och förtroende. Under 2024 har han tilldelats "Årets unga spelare" och "Årets spelare framröstad av supportrarna". Palmer har även etablerat sig i det engelska landslaget och blev målskytt i EM-finalen när han kvitterade mot Spanien - innan "La Roja" avgjorde sent. En målskytt av rang som är Chelseas klarast lysande stjärna - vilket säger en hel del med tanke på vilken stjärnspäckad trupp "The Blues" sitter på.