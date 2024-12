LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2024 - plats 9-6

LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2024 - plats 14-10

9. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen och Tyskland

Florian Wirtz har länge titulerats som stor talang. Men under 2024 tog han steget från stor talang till stjärna. 21-åringen spelade en nyckelroll i Bayer Leverkusens offensiv under lagets smått osannolika säsong, där man tog hem både Bundesliga och tyska cupen - samtidigt som "Die Werkself" kom tvåa i Europa League och gick obesegrade i 52 matcher. Wirtz är oerhört svår att försvara sig emot på grund av sin aviga spelstil och han är ett hot framåt genom såväl mål som assist.

8. Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain/Real Madrid och Frankrike

Fransmannen inledde året med att i vanlig ordning leda Paris Saint-Germain till framgång. PSG vann Ligue 1 och Mbappé vann skytteligan för sjätte (!) året i rad. Dessutom tilldelades han - tillsammans med Harry Kane - det nya Gerd Müller-priset för årets forward. Under sommaren tog han till slut steget till Real Madrid efter många års spekulationer. I den spanska huvudstaden har han delvis kämpat med formen, men trots det står Mbappé noterad för tolv mål och två assist på 22 framträdanden samtidsigt som "Los Blancos" redan vunnit två titlar.

7. Lautaro Martinez, Inter och Argentina

Martinez är en giftig målskytt som under året burit både klubblag och landslag till framgång. Som kapten ledde han Inter till sin 20:e Scudetto i maj. 27-åringen utsågs till Serie A:s bäste spelare samtidigt som han vann skytteligan. Under sommaren vann han sedan nästa skytteliga när Argentina försvarade sin Copa América-titel. Martinez har dessutom varit viktig för Inter under hösten när klubben är högst involverad i Serie A:s titelstrid. Han är lagets självklara ledare och anfallstjärna.

6. Mohamed Salah, Liverpool och Egypten

Liverpools egyptiske superstjärna har hållit extremt hög nivå i många år - men ändå har han lyckats växla upp i höst. Salah har fortsatt vara en pålitlig målskytt och klivit fram i de avgörande ögonblicken - men han har samtidigt tagit ännu större ansvar i anfallsspelet i allmänhet. I synnerhet vad gäller att skapa chanser åt sina medspelare. Salah är helt enkelt en mardröm att försvara med sin fart, teknik och finurlighet.