LISTA: Mest uppseendeväckande målen av en målvakt

Guinness World Record

År 2014 skrev Asmir Begovic in sig i Guinness rekordbok genom att slå den längsta långbollen som har gått in i mål - 91,9 meter. Detta skedde när Stoke mötte Southampton i Premier League säsongen 14/15. Efter knappa tretton sekunder drämde Begovic till bollen så att den flög hela vägen till motståndarens straffområde och sedan studsade bollen över Saints målvakt Artur Boruc in i mål.

Första Serie A-poängen i klubbens historia

Säsongen 17/18 spelade Benevento för första gången i Serie A. När nykomlingen skulle möta AC Milan i den 15:e ligaomgången hade de fortfarande inte inkasserat en enda poäng och det såg länge ut som att femtonde raka förlusten var på ingång. Men i den 95:e matchminuten klev målvakten Alberto Brignoli fram och nickade in en frispark bakom Milans målvakt Donnarumma. Målet innebar att matchen slutade 2-2 och Beneventos första poäng i Serie A var ett faktum.

Derbymålet

Att få näta i matchens sista minut är alltid något extra, speciellt om det är i ett derby mot sina stora rivaler. Just detta gjorde den tyska målvakten Jens Lehmann när han spelade för Schalke 04 och mötte lokalrivalen Borussia Dortmund i Revierderbyt. I den 90:e minuten nickade Lehmann in slutresultatet 2-2. Detta var inte första gången som den före detta tyska landslagsmålvakten nätade, tre år innan (94/95) placerade han in en straff mot 1860 München.

Bend it like Bravo

De flesta känner nog igen uttrycket ”bend it like Beckham” efter filmen med samma namn. Detta var även något som målvakten Claudio Bravo tog till sig under säsongen 09/10 när han gjorde sitt första och hittills enda mål i karriären. I slutet på den första halvleken klev Bravo fram när hans dåvarande klubb Real Sociedad fick en frispark framför Gimnastic de Tarragona straffområde. Bravo tog ansats i sann Beckham-anda, men istället för att bollen skulle svepa över muren så blev det ett lågt skott som letade sig under muren och in i mål. Inte det snyggaste frisparksmålet, men denna fullträff innebar tre poäng för La Real som i slutet på säsongen vann Segunda Division med just tre poängs marginal.

Matchhjälte

Ulla-Karin Rönnlund (tidigare Thelin) har stått för tre olika sorters mål under sin karriär. Ett av målen kom när Umeå mötte Djurgården i Damallsvenskan. Stockholmslaget hade tagit ledningen och ledde med 3-2 när slutsignalen närmade sig. Umeå kvitterade till 3-3, men målet blev inte godkänt. Ett misstag av domaren då man tydligt såg på reprisbilderna att Djurgårdens målvakt Nadine Angerer rensade bollen innanför linjen. Istället klev Rönnlund fram i den 93 minuten och knäade in kvitteringen via en hörna. En viktig poäng för Umeå som sedan vann Damallsvenskan. Utöver detta har Ulla-Karin gjort det avgörande målet som anfallare för Sveriges U20 i Albena Cup-finalen 1995 och placerat in en straff mot Arsenal i en Champions League-match 2008.

Startdebuten

Inför säsongen 2007 gick Richard Richardsson från IFK Göteborg till Örebro för att spela andrafiol bakom Peter Westman. Westman skadade sig i ligamatchen mot Hammarby, något som ledde till att Richardsson fick starta hemmamatchen mot Malmö FF veckan därpå. Det såg länge ut som att MFF skulle vinna matchen med 1-0, men i den 91:a minuten klev Richardsson upp på en hörna och lyckades nicka in bollen i bortre hörnet. Matchen slutade 1-1 och Richardsson blev målskytt i sin startdebut för sin nya klubb.

Poängräddare

En annan allsvensk målvakt som stod för ett mål i matchens sista sekund var Mattias Asper. Mjällby ledde med 1-0 mot Häcken, men bortalaget vände och ledde med 2-1 fram till matchens sista sekund, då klev Asper fram. Målvakten nickade in kvitteringen på en frispark och blev poängräddare.

Rekordmannen

132 mål – något som inte många spelare lyckas göra under sin karriär, men det lyckades den före detta målvakten Rogerio Ceni med. Han debuterade i São Paulo som 17-åring (1990) och avslutade sin karriär 2015 när han var 42 år gammal. Ceni genomförde 1238 matcher för klubben och är därmed den brasilianska spelaren som har representerat en och samma klubb flest gånger, fler än självaste Pelé. Han gjorde 61 frisparksmål och 71 från straffpunkten.

Vice rekordman

Innan Rogerio Ceni blev utnämnd till världens målfarligaste målvakt 2006 så hade den paraguayska landsmannen José Luis Chilavert den titeln. Chilavert gjorde både straffmål och frisparksmål under sin karriär. Sammanlagt blev det 67 mål (59 i klubblag och 8 i landslaget).

Straffskytten

En annan målvakt som ska nämnas i dessa sammanhang är Hans-Jürg Butt. Den tyska landslagsmålvakten blev framförallt känd för sina kyliga straffmål. Butt tog sammanlagt 44 straffar under sin karriär och 36 av dem hittade nät.