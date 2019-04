Malouda fick sparken från Zurich – läste nyheten på twitter

Florent Malouda har efter sin spelarkarriär gått över till tränarstaben, där han i februari tog en plats i FC Zurichs tränarstab. Men nu har fransmannen fått lämna det uppdraget där klubben menar att det är efter en ömsesidig överenskommelse.

FC Zurich och Florent Malouda har beslutat att avsluta vårt samarbete efter en gemensam överrenskommelse. Det visade sig att de olika projekten som Florent Malouda är aktiv inom inte är kombatibla med uppgifterna hos FCZ. Vi önskar Florent Malouda lycka till och att han får framgång i sin framtida karriär” skrev klubben i ett uttalande på sin hemsida.

Men det verkar inte som att Malouda var informerad om det avslutade samarbetet. Fransmannen svarade när klubbens twitterkonto gick ut med nyheten.

”Verkligen? Det visste inte jag…” skrev fransmannen.

Enligt RMC-Sport menar klubben att Malouda var informerad om beslutet att han skulle få sparken.

Malouda spelade under sin spelarkarriär i bland annat Chelsea, Lyon och Metz innan han avslutade karriären med FC Differdange 03 under 2018.

