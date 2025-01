Mathias Acuna hittad död

Uruguayanske Mathias Acuna hade återvänt till Ecuador efter sin semester för att förbereda sig för en ny säsong med den förstadivisionsklubben Mushuc Runa.

Då hittades 32-åringen avliden på sitt hotellrum, det rapporterar Primicias. Till den ecuadorianska hemsidan kommenterar Mushuc Runas ordförande Luis Chango händelsen.

- Som institution kommer vi att ge vårt fulla stöd till procedurerna för att repatriera kroppen. Alla medlemmar av Mushuc Runa är bestörta över den här situationen, säger Chango.

Ordföranden indikerade även till hemsidan att dödsorsaken ser ut att vara självförvållad.

Det Uruguayanska fotbollsförbundet utryckte sin sorg i ett uttalande.

"Vi uttrycker våra kondoleanser till hans familj, hans lagkamrater och hans vänner".

Även Mushac Runas officiella konto uttrycker sina kondoleanser.

Mathias Acuna spelade fram till förra sommaren i grekiska Lamia. Han representerade även CA Fénix och Montevideo Wanderers i Uruguay.

I december angav Acuna själv på sociala medier att det uruguayanska rättssystemet hade beordrat honom att bära ett elektroniskt armband medan han var under utredning för anklagelser om misshandel mot sin tidigare partner.

🇺🇾 Uruguayan footballer Mathias Acuña has been found dead in his hotel at just 32-years old after committing suicide. 🕊️🙏



He was under investigation for accusations of mistreating his former partner. pic.twitter.com/NQxxaofJo4