Neymars hisnande lön - drog in 27,5 miljoner kronor per spelminut

Sommaren 2023 hämtade saudiska Al-Hilal in Neymar från PSG för en rapporterad övergångssumma på runt 90 miljoner euro, lite mer än en miljard kronor. Redan samma höst drabbades brassen av en allvarlig knäskada, ett avslitet korsband, och den höll honom borta från spel under större delen av 2024. Faktum är att 32-åringen enbart noterades för 42 spelminuter under föregående år.

Foot Mercato har rankat de bäst betalda fotbollsspelarna och den toppas av Al-Nassrs Cristiano Ronaldo med en rapporterad årslön på 263 miljoner euro (3 miljarder kronor), tvåa är Inter Miamis Lionel Messi med ett årligt lönekuvert på 124 miljoner euro (1,4 miljarder kronor) och Neymar är trea med 101 miljoner euro årligen (1,15 miljarder kronor).

Annons

Per spelminut är dock Neymar bäst betald. Enligt Foot Mercato drog han in 2,4 miljoner euro (27,5 miljoner kronor) varje minut han faktiskt spelade.

Trots att Neymars spelat lite under sin tid i Saudiarabien ångrar inte Al-Hilal sin värvning.

- Det här är ingen tillfällig investering utan den första investering som gjordes. Det fanns stöd från regeringen. Men i takt med att klubbarna ökar sina intäkter och blir starkare kommer de också att ha kapacitet att attrahera fler spelare, säger Al-Hilals vd Esteve Calzada till Sport enligt Foot Mercato.

Neymars kontrakt med Al-Hilla löper ut i sommar.