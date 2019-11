Shakhtar Donetsk-spelaren reagerade kraftigt på rasism – stängs av en match

Sjachtar Donetsk brasilianske mittfältare Taison blev för ett par veckor sedan utvisad under stormötet mot Dynamo Kiev under uppmärksammade former. Taison blev nämligen vansinnig efter att ha fått motta rasistiska påhopp och sparkade bland annat upp bollen på läktaren och pekade finger. Taison fick stöd av lagkamraten Dentinho som gick av planen tillsammans synligt upprörda.

Tränaren Luis Castro var efter matchen upprörd och hade en enda uppmaning. Stoppa rasismen.

- Jag vill stötta alla som utsätts för rasism och de som utsattes i dag. Alla rasism är helt oacceptabelt. Det är, var, och förblir skandalöst. Tillsammans måste vi bekämpa rasism varje dag, varje minut och varje sekund, sa han enligt BBC.

Under torsdagen kom beskedet att Taison blir avstängd en match för det inträffade.

”Vi är väldigt besvikna över beslutet av det ukrainska fotbollförbundet att ge Taison en matchs avstanning. Att bestraffa ett offer för rasistiska påhopp är bortom förståelse och spelar rakt i händerna på de som främjar den sortens skamliga beteende.” skriver spelarfacket FIFPro i ett uttalande, enligt BCC.

Samtidigt har även Dynamo blivit bestraffat av det ukrainska förbundet med att tvingas spela en match inför tomma läktare, samt böter på runt 150 000 kronor.