Skandalen - polis sköt målvakten i benet

I onsdags spelade Grêmio Anápolis mot Centro Oeste i den andradivisionen i Goiás delstatsliga, i Brasilien.

Och matchen spårade ur totalt.

Mot slutet av matchen blev det så kaotiskt att polisen fick ingripa, skriver brasiliansk media.

Men det slutar inte där.

I en video som florerar på sociala medier syns en polis som försöker lugna upploppen - genom att skjuta målvakten Ramón Souza i låret med en gummikula. Målvakten fick sedermera ett stort sår på låret och vred sig i smärtor. Han omhändertogs av klubbens läkare innan ambulansen kom till undsättning.

CNN Brasil refererar till händerlsen som en "våldsam episod", och sportjournalisten Thiago Menezes reagerar starkt.

"Bilderna väcker avsky. Det kunde ha varit vem som helst, men den här gången var det en fotbollsspelaqre som på planen blev offer för en gummikula avlossad av en polis som skulle vara där för att skydda. En skam utan motstycke", skriver han.

Klubben reagerar också starkt.

"En fruktansvärd, ofattbar kriminell handling av någon som borde värdersätta säkerheten och integriteten för personerna", skriver klubben i ett uttalande.

"Den 10 juli präglas av en våldsam, smutsig och fruktansvärd handling mot en av våra spelare, som aldrig kommer att glömmas", skriver klubben vidare.

Enligt CNN Brasil har sportministeriet i Brasilien klassat fallet som "oacceptabelt", samtidigt som de konstaterar att detta beteendet från polisen strider mot de grundläggande principerna om säkerhet och fysisk integritet.

🚨🇧🇷 | Crazy scenes in Brazil as a police officer SHOOTS a player during a youth game!!!