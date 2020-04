Skyltdockor med matchtröjor på läktaren: "Vår kreativa idé"

Belarus högstaliga är en av få högstaligor som just nu är igång i Europa till följd av coronavirusets utbrott. Nu rapporterar The Guardian om annorlunda metoder för att öka "trycket" på läktarplats under matcherna, då få människor just nu söker sig till arenorna i landet med anledning av viruset. Enligt tidningen har supportrar till tio av 16 lag i högstaligan bestämt sig för att bojkotta matcher.

Den engelska tidningen rapporterar att den regerande ligamästaren Dinamo Brest är ett av lagen, där supportrar till klubben valt att bojkotta lagets matcher, men att klubben då bestämt sig för ett annorlunda drag för att se till att det ser ut som att det är supportrar på plats under matcherna ändå.

När Dinamo Brest i onsdags spelade cupsemifinal fanns åtminstone 30 skyltdockor på plats på en läktare, skriver The Guardian. Skyltdockorna var klädda i olika matchtröjor, som Real Madrids bortatröja 2016/2017, men även Aston Villas hemmaställ i början av 1990-talet. Dessutom fanns utklippta ansikten på skyltdockorna som föreställde supportrar som köpt virtuella biljetter till cupmatchen.

Dinamo-basen Vladimir Matjulskyj säger så här om tilltaget:

- Det är vår kreativa idé. På det här sättet kan en virtuell åskådare, som följer matchen på tv, se sig själv på läktaren. Vi försöker inte att imitera en fullsatt läktare. Vi förstår supportrarna som brukar komma till matcherna. Vi beslutade oss för att göra något kreativt i den här situationen, säger han enligt The Guardian.

Dinamo Brest är just nu på tiondeplats i Belarus högstaliga. Tre omgångar är spelade och laget har tre poäng efter en seger och två förluster.