Sydafrikansk landslagsikon död - blev 49 år gammal: "En sorglig dag"

Tidigare sydafrikanske landslagsanfallaren Philemon Masinga hade en framgångsrik karriär i bland annat sydafrikanska storklubben Mamelodi Sundowns och i Leeds i England. Mest känd var han däremot kanske för ett speciellt mål i landslaget, då han i kvalet mot Kongo under 1997 sköt Sydafrika till landets första världsmästerskap - Frankrike 1998.

Men i december blev Masinga inlagd på sjukhus efter sjukdom och i dag kom beskedet att den tidigare anfallaren är död. Han blev 49 år gammal.

- Vi har förlorat en gigant i sydafrikansk fotboll. Det här är en sorglig dag för vår fotboll, säger det sydafrikanska fotbollsförbundets president Danny Jordaan i ett uttalande på förbundets hemsida.

Leeds sörjde också Masingas bortgång på Twitter.

"Det är med stor ledsamhet som klubben fått höra att Phil Masinga har gått bort. Leeds tankar är med hans familj och vänner", skriver klubben.

It is with great sadness that the club has learnt of former striker Phil Masinga’s passing. The thoughts of everyone at #LUFC are with his family and friends pic.twitter.com/d0H0EO8idl