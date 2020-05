Sydkoreansk klubb ber om ursäkt - placerade ut sexdockor på läktaren: "Djupt ledsna"

Den sydkoreanska högstaligan har kommit igång igen, inför tomma läktare, efter uppehåll till följd av coronavirusets utbrott. En klubb som då har hamnat i dålig dager är FC Seoul, då klubben till mötet med Gwangju FC hade placerat ut, vad som såg ut som, skyltdockor på läktarplats för att rama in matchen med någon form av publik.

Nu rapporterar engelska tidningen The Guardian att det kommit fram att det inte var vanliga skyltdockor som var utplacerade på läktarna, i stället sexdockor, som används för sexuellt bruk, vilket resulterat i kritik mot klubbens beslut att använda den typen av dockor.

Enligt tidningen har därför FC Seoul nu gått ut och bett om ursäkt för det. Klubben menar att det rör sig om ett missförstånd, då tanken inte var att använda sig av sexdockor. Klubben menar även att man hade kontrollerat med leverantören och fått försäkrat för sig att dockorna, som användes, inte är avsedda för sexuellt bruk.

"Vi skulle vilja be fansen om ursäkt. Vi är djupt ledsna", skriver klubben i ett uttalande på Instagram enligt The Guardian.

FC Seoul vann matchen mot Gwangju med 1-0 och har därmed nu tre poäng efter två spelade omgångar i den sydkoreanska högstaligan.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL