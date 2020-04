Sydkoreanska ligan planerar för start i maj - Hellquist: "Ett bevis på att de skött det bra"

Tidigare har Bundesliga planerat för seriestart i början av maj. Nu gör de sydkoreanska ligorna, K-League, detsamma. Ligan meddelade nyligen på sin hemsida att premiärerna för första- och andradivisionen planeras till den 8 maj.

Philip Hellquist - tidigare i Djurgården, Brommapojkarna och Kalmar FF - gick till Chungnam Asan i K-League 2, andradivisionen, i vintras och han talar gott om Sydkoreas agerade under krisen.

- Det är väl ett bevis på att Sydkorea har skött det här väldigt bra genom att vi kan komma igång så pass tidigt. Känslan är som att coronan börjar gå förbi här, säger han till SVT.

Enligt den koreanska ligan kommer alla matcher att spelas inför tomma läktare till dess att regeringen kommer med nya riktlinjer. Enligt Daily Mail och brittiska Eurosport kommer inte spelarna att få prata med varandra under matcherna. Ligaspelet förkortas och från 38 matcher till 27.

Det har alltid varit tester innan varje träning och har någon känt sig krasslig eller varit småsjuk så har spelaren varit borta under dagen, antagligen gjort corona-test och sedan kommit tillbaka några dagar senare

2⃣0⃣2⃣0⃣ Hana 1Q #KLeague Season Set To Kick Off!



🗓️ May 8th: @Jeonbuk_hyundai 🆚 @bluewingsfc

⚽️ K League 1 and 2 season details

🔺🔻 Promotion/Relegation update

⚕️ Emergency COVID-19 measures

🏆 New #KLeague 2 Young Player of the Year Award