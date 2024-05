Tamimi historisk ligamästare i Jordanien: "Totalt kaos på gatorna"

Jonathan Tamimi, som har representerat flera klubbar i allsvenskan, gav sig tidigare i år iväg på sitt första äventyr utomlands. 29-åringen, som har jordansk bakgrund, valde att flytta till storstaden Irbid för spel med Al-Hussein, och kan nu summera en fin vårsäsong i Jordanien.

Tamimi var förra helgen med och tog Al-Hussein till klubbens första ligatitel någonsin, då det blev seger med 2-1 mot Sahab på bortaplan i den sista omgången, och därmed ligaseger med två poäng ner till 35-faldiga ligamästaren Al-Faisaly på andra plats.

Tamimi berättar att det var en speciell helg, som han sent kommer att glömma.

- Det är stort, och man kände det när vi tågade genom hela staden efter att vi vann. Det var mycket folk som uppskattade guldet och totalt kaos på gatorna. Det har gått bra hela året, och det har varit lite vittring: ”I år kanske vi tar det”. Sedan började vi komma närmare slutet, och då blev det mer och mer uppståndelse med folk som hejade och pushade på gatorna, säger han till Fotbollskanalen.

- Det uppskattas väldigt mycket bland alla människor och generellt sett i klubben. Många spelare har varit här länge, så det var tårar och mycket glädje. Det är kul att ha fått vara med om det här och att ha fått hjälpa till på vägen, fortsätter han.

Efter slutsignalen firade spelare och ledare på planen, och sedan blev det en bussresa hem till Irbid, där folk alltså stod och väntade på gator och torg för att fira titeln.

- Runt 20 minuter utanför staden bytte vi från vår vanliga lagbuss till en buss utan tak, och sedan blev det en resa på två och en halv timme, som egentligen brukar ta 20 minuter, till kärnan. Det var fullt med folk, som hängde ut från bilar och mopeder, och åkte både framför och bakom, så det var ett lyckligt tåg fram till staden. Sedan väntade folk på huvudgatan som går genom centrum, där det var en stor klunga, som hejade med musik och sådant.

Har du varit med om något liknande?

- Nej, inte med så mycket folk på gatorna. När jag spelade i Hammarby och vi gick upp till allsvenskan, så stormades planen och det var mycket ståhej, men så här mycket folk har jag inte varit med om på gator. Det var också kul att ta en medalj, då det var ett tag sedan när jag var yngre i cuper och sådant. Det är kul att lägga till en medalj i samlingen.

Tamimi har dessutom chans att vinna ytterligare en titel framöver, då Al-Hussein är framme i semifinal i cupen. Möjligen kan det därmed bli en historisk dubbel.

- Vi ska försöka vinna. Två titlar hade varit mer än vad man hade drömt om här, så det vore kul att få kunna göra det, säger han.

Tamimi har en bakgrund med spel i Hammarby IF, Jönköpings Södra, Gif Sundsvall, Mjällby AIF, Degerfors IF och senast IK Brage i Sverige, och menar att det gick snabbt vid flytten till Al-Hussein. Han ville testa på något nytt, med möjlighet att vinna.



- De hörde av sig, och frågade hur det var, samtidigt som de ville pusha för att ta guld. De har kommit tvåa och har varit högt upp i serien i flera år, men aldrig kunnat slutföra det, så de ville pusha sista halvan. Jag tänkte att det kunde vara en kul upplevelse och en rolig utmaning, så jag kom under vintern ihop med en brasse, som är vänsterback. Det gick rätt snabbt, och sedan har vi kört på.

På flera olika plan har det samtidigt varit en omställning kulturellt, och han har fått testa på att fasta under ramadan. Under den perioden tränade laget sent på kvällarna.

- Jag har aldrig gjort det förut, så det var första gången. Jag ville testa på att göra samma sak, då Islam är religionen som är dominant här. Vi åt under kvällen när solen hade gått ner, och sedan tränade vi sent. Jag gjorde allt de gjorde, så det var inget vatten och ingen mat under dagen. Det var kul och intressant att få vara med om och testa på att göra det som de gör. Vi hade samtidigt uppehåll, så det var inga matcher under ramadan, utan mest träningar.

Tamimi har även representerat Jordaniens A-landslag vid fem tillfällen, senast under 2018, och följde landslagets historiska prestation i årets asiatiska mästerskap. Jordanien tog sig då, för första gången, hela vägen till final, där det blev förlust mot värdnationen Qatar i Lusail.



- Jag hade inte kommit hit då, utan var fortfarande i Sverige, men utifrån vad jag har hört, så var det ett väldigt tryck. Det finns ingen annan sport som man följer på samma sätt, utan det är fotboll. Det var väldigt stort och landslaget har fått en helt annan status efter det, både i världen och i Asien. Allt har höjts med fler som vill komma och titta.

Tamimi tänker främst på sin klubblagskarriär, och menar att det är en bonus om han kommer med i landslaget igen. Det återstår att se om han blir uttagen i framtiden.

- Det är svårt att säga, det är upp till tränarna där. Jag vet inte riktigt hur de tänker, men det är klart att det hade varit kul att vara med där igen. Samtidigt är det inget jag tänker på. Landslaget är en bonus, så det är inget jag går runt tänker på riktigt. Om möjligheten kommer är det en rolig grej, men jag fokuserar på klubblaget och matcherna här.

Vid sidan av fotbollen pågår ett krig, inte långt bort från Jordanien, mellan Israel och Hamas i Gaza. Det märks också av i Jordanien, då mer än halva befolkningen har palestinsk bakgrund.

- Vardagen på stan är att det är stöd med flaggor och sådant, och sedan är det mycket bilder och videos med allt som händer där. Det är mycket palestinier här, så alla blickar är riktade ditåt. Samtidigt har inte staden och livet stannat upp. Folk jobbar på och kämpar vidare, men det är många starka blickar åt det hållet, precis som från hela världen. Det är speciellt. Man har inga ord, det är inga roliga bilder man får se, och som tas upp hemma i Sverige. Det finns inga ord. Man gråter inombords.

I dagsläget är det uppehåll för Tamimi och Al-Hussein, innan cupspelet ska avgöras i sommar. 29-åringen har just nu fokus på det, innan samtal väntar om framtiden i klubben.



- Jag har inte riktigt kommit till de samtalen än. Jag vet att de tycker om mig, men vi har inte gått in i de samtalen. Jag ska ta en vända med agenten, när jag kommer hem, och prata igenom allt kring vad som är bäst och vilka möjligheter som finns. Just nu fokuserar jag på att ta en dag i taget och att försöka vinna cupen, säger han.I och med ligasegern från även Al-Hussein framöver kvala till asiatiska Champions League.