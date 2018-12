Tevez om Libertadores-finalen i Madrid: "Konstigt"

Boca Juniors och River Plate planerade den 24 november för att göra upp i finalreturen i Copa Libertadores i Buenos Aires. Så blev det däremot inte. Inför mötet blev Boca Juniors spelarbuss attackerad av supportrar med stenar och tårgas, vilket ledde till att flera spelare skadade sig och ett par kräktes i omklädningsrummet inför matchen.

Först togs beslut om att skjuta upp matchen, sedan att flytta den till dagen efter och nyligen flyttades matchen i stället till på söndag på Santiago Bernabeu i Madrid.

I dag anlände Boca Juniors till Madrid och hade ett första träningspass i Spanien. Lagets fixstjärna Carlos Tevez, med en bakgrund i bland annat Manchester United och Juventus, tyckte att det var annorlunda att vara på plats i Spanien.

- Det är svårt att fokusera på matchen. Vi har just kommit till Madrid efter en lång resa. Och jag som trodde att jag hade bra koll på historia... Kanske skulle de byta till " Conquistadors av America Cup". Det är lite konstigt. Vi kommer att gå in till matchen efter 40 dagar av straff. Det är anledningen till att det är viktigt att vi kan fokusera, så att vi kan göra det som vi kom hit för att göra, säger han enligt As.

- Det är tufft för båda lagen att vara här. De äldre spelarna måste få alla att förstå att vi spelar en Copa Libertadores-final, inte en sommarmatch. Vi måste få alla att få in det i huvudet, fortsätter han.

Tevez är trött på alla våldsamheter och ser nu fram emot att få spela matchen.

- Vi är trötta på allt det där. De måste lägga det åt sidan. Det är över. Det viktiga är vad som händer ute på planen. Det är också ett viktigt exempel som Spanien har mot huliganer, att de går hårt åt dem. Det är något vi behöver göra.

- Vi kom för att spela en final, som människor vill se oss vinna och vi vill ha dem här hos oss. Vi har i varje fall våra familjer med oss och vi är fokuserade på vad vi ska göra.

Första mötet mellan lagen slutade 2-2 på Boca Juniors hemmaarena i Argentina.