TV: CSKA-tränaren bönföll för mer tilläggstid - blev nekad av domaren

CSKA-Sofia tog i kväll emot Ludogorets i ett toppmöte i den bulgariska ligan hemma på Balgarska Armiya Stadium i Sofia. CSKA-Sofia behövde en seger inför matchen, då laget var sex poäng bakom serieledaren Ludogorets, men fick i slutändan vara nöjt med ett kryss.

Slutet blev däremot dramatiskt. Kiril Despedov kvitterade i den 67:e minuten till 1-1, medan bortalagets högerback Cicinho i den 89:e minuten blev utvisad. CSKA hade lite tid kvar för att trycka på för ett segermål, vilket väckte känslor på bänken.

Hemmatränaren Nestor El Maestro tyckte att det var för lite med två minuters tilläggstid och reagerade starkt genom att bönfalla framför domaren. Han ville, enligt journalisten Metodi Shumanov, som bland annat jobbar för The Guardian, ha sex minuters tilläggstid och gjorde allt för det, men fick till slut vara nöjt med två minuter.

CSKA-Sofia kryssade och är därmed fortsatt sex poäng bakom Ludogorets i ligatabellen.

🙏 Watch how CSKA-Sofia coach Nestor El Maestro asked for more added time after the referee gave just two minutes of stoppage time at the end of today's league decider against champions Ludogorets (1-1). El Maestro demanded six more minutes to be played... pic.twitter.com/zgyAWfYMtS