TV: Quaison målskytt igen - Al-Ettifaq vann enkelt

Sveriges landslagsanfallare Robin Quaison, 28, lämnade i somras Mainz och Europa för spel med Al-Ettifaq i Saudiarabien. Sedan dess har 28-åringen ångat på i ligaspelet i Asien.

Under söndagen spelade Quaison från start mot Al-Hazem borta och bjöd på en ny fullträff i ligaspelet. Anfallaren mötte ett inspel och satte bollen i mål från nära håll till 1-0-ledning i paus. Al-Ettifaq höll sedan undan och vann till slut med 3-0, vilket gör att laget nu är på tionde plats i den saudiska högstaligan.

Quaison är i år noterad för fyra mål på elva matcher i Saudiarabien.

Se Quaisons fullträff i tweeten nedan.

🎥 Quaison rightly celebrates after that tap-in. Right place, right time @Ettifaq_EN 🥅#OurLeague | #SPLpic.twitter.com/8Gnhj5cXyD