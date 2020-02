TV: Strandberg het – slog till med dubbel för Al-Hazem

Carlos Strandberg har stått för en fin säsong i saudiska Al-Hazemm, där han är på lån från Malmö FF. Under de inledande 16 matcherna för klubben gjorde anfallaren sju mål och under onsdagen skrev han in sig i målprotokollet igen när laget ställdes mot Al-Ettifaq.

På tilläggstid i första halvleken gjorde Strandberg 1-0 genom att nicka in bollen från nära håll vid en hörna. Svensken gjorde också 3-1 i mitten av den andra halvleken när han återigen använde pannan för att denna gång nicka in ett inlägg helt fri i straffområdet. Det innebär att Strandberg nu har gjort nio mål på 16 matcher för den saudiska klubben.

Matchen slutade med en 3-2-seger för Al-Hazem, vilket betyder att laget klättrar till tionde plats i den saudiska ligan. Klubben har nu åtta poäng ner till nedflyttningsplats.

Se målen i tweeten nedan.