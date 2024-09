Uppgifter: Balotelli ratad av Stahres klubb

Mario Balotelli är alltjämt klubblös. Hans kontrakt med Adana Demirspor löpte ut i början av sommaren - och sedan dess har han inte hittat en ny klubbadress.

Han har under sommaren kopplats ihop med bland andra San Diego och Corinthians. En återkomst till Serie A har även varit aktuell. Nu kommer den indiska tidningen The Times Of India med nya uppgifter.

Man skriver att Kerala Blasters, som förra året kom femma i den indiska högstaligan och som tränas av Mikael Stahre, hade chansen att plocka in italienaren.

Men man sade nej. Detta på grund av Balotellis "status" och hans "brist på diciplin".

34-årige Balotelli har stått för en hel drös kontroverser under sin karriär. Den senaste dök upp tidigare i år, när han tände på en fyrverkeripjäs i Demirspors omklädningsrum. I slutet av 2023 kraschade han även in sin bil i en vägg - och vägrade ett alkotest efteråt.

Busfröet har tidigare representerat klubbar som Manchester City, Inter, Liverpool och Milan. En Champions League-titel med Inter, en Premier League-titel med Manchester City och flera Serie A-titlar med kan han stoltsera med.